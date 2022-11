Proteggersi dal freddo e vestirsi bene con 1 capo invernale che fa sembrare di lusso ogni outfit

È elegante, di tendenza e adatto alle donne più mature ma anche a quelle più giovani. Il capo d’abbigliamento più trendy della stagione non solo protegge dal freddo ma rende ogni outfit subito più ricercato e glamour. Un mix perfetto di comodità e bellezza che conviene avere sempre nell’armadio. Per essere impeccabili non serve spendere una fortuna. Ovviamente, un capo di buona qualità è sempre un ottimo investimento, tuttavia, per essere perfetti in ogni occasione ciò che conta davvero è l’abbinamento giusto, più che l’abbigliamento vero e proprio.

Con il passare del tempo, poi, le tendenze cambiano e cambia anche il nostro gusto nel vestire. Anche la silhouette si modella e all’improvviso i capi d’abbigliamento che prima mettevano tutti i giorni potrebbero sembrare poco adeguati a noi, alla nostra fisicità e alla nostra età. Ad ogni modo, non c’è bisogno da disperarsi perché la moda, soprattutto negli ultimi anni, ha pensato, proposto e riproposto capi d’abbigliamento adatti a ogni dress code e ideali a tutte le età, (a 20, a 50 e a 60 anni). È il caso del pantalone più amato e scelto dalle donne. Perfetto anche per la stagione invernale.

Come proteggersi dal freddo e vestirsi bene, ecco il cappotto che incanta tutti

Dopo le proposte più in voga per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023, arriva il cappotto con il collo a sciarpa a rendere ogni look più sofisticato. Una combinazione strategica tra il cappotto e la sciarpa incorporata per un capo d’abbigliamento tra i più utili e pratici della stagione invernale. Uno stile minimalista e un comfort a dir poco favoloso. Corto o lungo non fa differenza! Con il cappotto con la sciarpa incorporata ogni donna può stravolgere il proprio look, facendolo diventare sofisticato e molto chic. Un capo, generalmente, realizzato in lana rasata, che si presenta morbido e avvolgente.

Un vero tocco di classe per proteggersi dal freddo e vestirsi bene senza rinunciare allo stile e alla comodità. Questa tipologia di cappotto, per la verità, non è una novità assoluta. Difatti, capi d’abbigliamento del genere si erano già visti anni fa. A riportarlo di moda, quest’anno, diverse celebrità che, soprattutto sui social hanno sfoggiato il cappotto con fierezza. Tra i modelli più amati, quelli dal colore neutro e quelli con inserti e ricami a contrasto. Molto amati sono anche i modelli oversize, dallo stile urban chic che piace tanto alle giovanissime ma anche alle donne più mature. Per regalare le giuste proporzioni alla figura, si consiglia di optare per i modelli oversize con cintura in vita.