Siamo ormai quasi a fine aprile. Molti stanno già pensando alle ferie estive. Per la maggior parte delle persone, le vacanze sono sinonimo di mare e relax. Gli amanti della tintarella e dei bagni in mare vanno alla ricerca di luoghi idilliaci. Si cerca un mare “da cartolina”. Quando si pensa ad acque trasparenti, la mente vola subito a scenari esotici. Maldive, Caraibi… Ma anche Egitto e Canarie. In pratica, tutte località estere. Come recita un vecchio proverbio, sembra sempre che “l’erba del vicino sia sempre più verde”. Effettivamente in quest’isola spagnola, si trovano spiagge caraibiche. Anche in Grecia è possibile trovare un mare strepitoso e una natura lussureggiante. Ma la nostra Italia non è certo da meno.

Dobbiamo infatti ricordare che, da sempre, ogni anno migliaia di turisti vengono nel Bel Paese. Chi per visitare le meravigliose città d’arte. E chi per godersi le nostre spiagge. Inoltre, ci sono coloro che amano cedere al buon cibo. In Italia ci sono località molto rinomate e che praticamente tutti conoscono. In fatto di mare, basti solo citare la Sardegna e l’isola d’Elba. Ed ancora, le coste della Puglia, della Sicilia e della Calabria. Senza dimenticare la Toscana, con la rinomata Versilia e l’Argentario, e i gioielli che custodisce la Liguria. Oltre alle località più note, in ogni luogo possiamo trovare preziose perle poco note. Si tratta di luoghi non ancora divenuti “nazional popolari” e quindi ancora poco affollati. Anche in questo sta parte della loro bellezza. Proseguendo nella lettura, andremo a scoprire un gioiellino del sud Italia.

Mare color smeraldo e acque limpide e trasparenti in quest’oasi paradisiaca tutta italiana per indimenticabili vacanze da sogno

Siamo in Puglia e, per la precisione, in Salento. Le bellezze di questa zona sono celebri ovunque. Noi, però, stiamo per svelare un luogo nascosto. Una sorta di prezioso tesoro. Stiamo parlando della Cala dell’Acquaviva, vero e proprio paradiso naturale, che rimane nascosto tra le scogliere a picco sul mare. Questa caletta è di una bellezza straordinaria. Circondata da una rigogliosa vegetazione, è caratterizzata da acque parecchio fresche. Ideali per rinfrescarsi nei periodi più torridi ed afosi. Cala dell’Acquaviva viene alimentata da omonime sorgenti. Proprio per questo motivo, le acque sono fredde e trasparenti. Questa incantevole caletta rappresenta una sorta di fiordo nel Salento. Il bagno si può fare in totale sicurezza, perché il fondale degrada in maniera dolce.

Come raggiungere Cala d’Acquaviva

Questo magico posto è facile da raggiungere. Si trova sulla litoranea orientale salentina, tra Castro e Marina di Marittima. Una volta parcheggiata l’auto, basta percorrere il sentiero attraverso il “Canale del Bosco”. Ed eccoci arrivati in un piccolo paradiso dove trovare mare color smeraldo e acque limpide e trasparenti.

