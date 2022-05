Prendiamo un regista emergente e talentuoso. Mettiamoci assieme una storia vera che riguarda l’FBI e uniamoci un cast a dir poco stellare. Ne verrà fuori il film che suggeriamo oggi ai nostri Lettori. Quasi 2 ore e 20 minuti di assoluta adrenalina, fino ai titoli di coda. Con l’amaro in bocca per la classica scritta finale “the end”. È disponibile su Prime, piattaforma degli abbonati Amazon, questa pellicola che ha avuto il merito di ricevere anche delle candidature, meritate, all’Oscar. Andiamo a scoprirlo assieme, pronti a prendere in mano il telecomando per non perderlo assolutamente.

Un poker di star emergenti e la cornice di un’icona di Hollywood

Basato su una storia vera questo è un film da non perdere. Prendiamo un poker di stelle emergenti, ma già idolatrate a Hollywood e mettiamole in cornice attorno a un mostro sacro come De Niro. Ecco, che avremo assieme le dive:

Amy Adams e Jennifer Lawrence;

Christian Bale e Bradley Cooper.

C’è pure di che lustrarsi gli occhi con questi 4 attori bravi e sexy, che tutti assieme, formano un cast davvero stellare. Il film è “American Hustle”, tradotto in italiano come: “L’apparenza inganna”.

Basato su una storia vera dell’FBI e farcito di star di Hollywood è questo appassionante e travolgente film da non perdere candidato a 10 premi Oscar

Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70 e la squadra FBI è impegnatissima addirittura nel cercare di scovare i politici corrotti all’interno del Congresso americano. La trama si svolge torno alla vita quotidiana di un paio di truffatori, amanti e nello stesso tempo colleghi. Tratti abilmente in inganno da un agente investigativo americano, dovranno aiutarlo a smascherare ciò che c’è di marcio in quel di Washington. Parte un’incredibile sequela di inganni, trappole e ricatti, che porteranno i nostri protagonisti a un finale incredibilmente emozionante.

Costato circa 40 milioni di dollari, la maggior parte per il cachet degli attori, il film si è rivelato comunque un buon investimento per i suoi produttori, incassando una cifra superiore ai 250 milioni di dollari. American Hustle è stato letteralmente osannato dalla critica, ricevendo addirittura 10 nomination ai premi Oscar e portando a casa il Golden Globe 2014.

