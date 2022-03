La Festa della Donna è andata, ma questa pellicola è la giusta dedica al Mondo in rosa. Tratto dalla storia, con tutta la sua crudezza, la pellicola che consigliamo oggi alle nostre Lettrici è davvero da non perdere. Costumi bellissimi, scenografie indimenticabili e il giusto contenuto d’amore e passione. Il tutto inserito in un film in cui le 2 protagoniste danno dimostrazione di un talento straordinario. Più di 2 ore attaccate alla poltrone, o al divano, ma con la voglia, una volta terminato, di rivederlo ancora questo film davvero avvincente. Andiamo a scoprirlo con la nostra Redazione.

Il trio delle meraviglie

2 splendide coprotagoniste e una regia al femminile in “Maria regina di Scozia”, disponibile in abbonamento su Netflix. Dal teatro viene la regista, Josie Rourke, alla prima dietro la macchina da presa. Ma, se son rose, come si dice, fioriranno. Semplicemente straordinarie le 2 protagoniste:

Margot Robbie nel ruolo di Elisabetta prima d’Inghilterra;

Saoirse Ronan in quello di Maria Stuart.

Mentre Margot Robbie si sta facendo sempre più apprezzare, anche nel ruolo della “sociopatica” Harley Queen, per la Ronan si stanno veramente schiudendo le porte del successo. Dopo alcune piccole parti, questa bravissima attrice irlandese, si sta prenotando un ruolo di rilievo a Hollywood.

Una candidata al premio Oscar e una stella emergente di Hollywood in questo strepitoso film da non perdere tutto al femminile

La pellicola narra la storia vera del conflitto tra Scozia e Inghilterra, cattolici e protestanti nel Regno Unito dell’era elisabettiana. Siamo in Inghilterra nel 1560, sotto il Regno della brillante, ma dominante Elisabetta I. La cugina, Maria Stuart, torna giovanissima ma già vedova dalla Francia in Scozia. Come spesso accadeva in quei secoli, le questioni ereditarie e le successioni familiari causano infiniti e terribili scontri. In questa situazione, mettiamoci anche l’eterna rivalità sul suolo britannico tra cattolici e protestanti. E, con la trama, ci fermiamo qui, per non rivelare nulla di questa pellicola davvero interessante.

Due regine e due attrici superlative

Una candidata al premio Oscar e una stella emergente che si contendono anche la palma di più brava del set. Con una Margot Robbie praticamente irriconoscibile nel trucco di Elisabetta, la pellicola rende molto bene lo scontro storico tra le due regine. Da una parte la più bella e affascinante Maria, dall’altra Elisabetta, sicuramente non affascinante, ma caratterialmente dominante. Regine contro in questa sfida storica che in passato aveva visto interpreti famosissime come Vanessa Redgrave e Katherine Hepburn. Le due protagoniste sono talmente brave da coinvolgere lo spettatore, creando un vero e proprio derby con i tifosi dell’una e dell’altra sponda.

