Non sono nuovi, ma sono appena arrivati sulla piattaforma Netflix. Sono 4 film che appartengono di diritto alla storia della commedia all’italiana. Quella però con pochissime parolacce e tante risate. Da vedere e rivedere coi nostri figli. Niente sesso e al massimo qualche onesto bacetto sulla guancia. In un periodo in cui bisogna stare attenti a tutto quello che passa sulla TV e soprattutto sul web. Prepariamoci a 8 ore di risate e allegria per tutta la famiglia. Con i papà che forse sapranno le battute a memoria e potrebbero essere alla 50ma visione di queste pellicole davvero senza tempo.

La coppia italiana più famosa nel Mondo

Bud Spencer e Terence Hill sono sicuramente la coppia italiana della commedia più famosa nel Mondo. Tra di appassionati di cinema, quando ancora non c’erano le piattaforme di streaming, si diceva che per fare audience, bastasse mandare in onda uno dei loro film. Cosa che ancora adesso quando accade tanto che permette loro comunque di andare nella classifica dei più visti della settimana. Il problema è che la loro programmazione viaggia spesso in orari in cui i bambini vanno a letto. Grazie invece all’arrivo su Netflix, possiamo vederli a qualsiasi ora del giorno. Proprio per la gioia dei più piccoli, ma anche dei più grandi, dato che i papà sono cresciuti a loro volta tra le botte e gli sganassoni di questi due eroi del cinema italiano.

Prepariamoci a 8 ore di risate e allegria con questi 4 film spassosissimi finalmente arrivati su Netflix per tutta la famiglia

“Altrimenti ci arrabbiamo”, “2 super piedi quasi piatti”, “Pari e dispari” e “Non c’è 2 senza 4” sono ora visibili con l’abbonamento Netflix. Probabilmente i nostri Lettori conoscono la trama di questi film, che garantiscono comunque sempre una visione davvero piacevole. Ecco, che vogliamo allora ricordare questa fantastica coppia, con qualche piccola curiosità:

Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, scelse il suo nome d’arte unendo il marchio della famosa birra con il famosissimo attore Spencer Tracy;

Terence Hill, nato come Massimo Girotti, era stato scelto per il ruolo iniziale addirittura di Rambo. Ma, che non girò mai, dopo aver letto il copione del film e averlo trovato troppo violento; il nome d’arte è inventato ma con le iniziali della mamma;

Entrambi raggiunsero il successo grazie agli iniziali film western e all’incredibile exploit di Trinità. Eppure, inizialmente Bud Spencer non volle accettare la parte perché non sapeva andare a cavallo. Mentre Terence Hill non era la prima scelta, ma rimpiazzo l’attore titolare che si ruppe il piede poco prima di iniziare le riprese.

Dunque 4 film su cui non tramonterà mai il sole.

