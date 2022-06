“Nulla come l’Italia sa sorprendermi sempre in ogni suo angolo, anche il più remoto”. Una bellissima citazione di Mary Shelley, scrittrice britannica che ha consegnato alla letteratura e al cinema uno dei mostri più famosi dell’horror: Frankenstein. La Shelley amava il nostro Paese di una passione genuina e profonda e lo ricordava sempre nei suoi salotti aristocratici inglesi di quanto bella sia la nostra Italia. Soprattutto quando riesce a unire storia, arte, architettura, natura, ospitalità ed enogastronomia. Il borgo che andremo a scoprire oggi, pluripremiato, è tutto questo messo assieme. Come uscito da un libro di fiabe è pronto ad accogliere il turista donandogli tutte le sue bellezze.

La provincia di Salerno e tutte le sue ricchezze

Bandiera Arancione e Patrimonio dell’UNESCO questa località ci attende con tutte le frecce del suo arco. Il borgo che andiamo a vedere oggi si chiama Morigerati, ed è un cameo nella meravigliosa provincia Salernitana. Siamo tra il Vallo di Diano e lo straordinario Parco Nazionale del Cilento. Qui si respira davvero tutta l’aria del miracolo naturale, giustamente riconosciuto patrimonio del Mondo dall’UNESCO. Ma quello che potrebbe sorprendere il turista è la ricchezza di segnalazioni e strutture ricettive che hanno valso a questo borgo la Bandiera Arancione. Un minuscolo ma bellissimo centro storico, ricco di palazzi e santuari, vie e sentieri da pelle d’oca. Una vista mozzafiato sulle vallate circostanti e un silenzio che pervade la zona, come se il tempo si fosse fermato.

Bandiera Arancione e Patrimonio dell’UNESCO questo unico e minuscolo borgo medievale immerso tra antichi mulini e grotte da fiaba

Spostandoci poi di qualche chilometro nella vicina Oasi WWF del Bussento, 600 ettari abbondanti di natura pura, ci ritroveremo a camminare tra sentieri selvaggi, ma percorribili e torrenti che sbucano dal nulla. Per gli amanti delle passeggiate, armati però di scarpe comode e sicure. Tra fontane naturali e fiumiciattoli, con camminate che si perdono addirittura in antichi mulini e grotte mozzafiato, che potrebbero ospitare il mitico Polifemo. Non è assolutamente una sorpresa che Morigerati abbia collezionato assieme alle sue zone naturali vicine tutti questi premi. Che si vanno ad aggiungere anche alla straordinaria ospitalità locale e a dei prodotti enogastronomici tra i migliori d’Italia.

