Sarà capitato a molti di notare in questi giorni un fenomeno parecchio curioso, soprattutto se abbiamo un giardino o comunque uno spazio all’aperto. Si tratta di un’invasione di formiche con le ali, che sembrano spuntare dal nulla e riunirsi in gran numero. Questo fenomeno indica che le formiche si stanno riproducendo, ed esibiscono dei comportamenti spesso incompresi. Ma come possiamo impedire che i formicai si estendano in tutto il giardino e persuadere gli insetti a trasferirsi altrove? Basta usare qualche accortezza.

Gli individui alati sono quelli che si riproducono

La maggior parte delle formiche non ha le ali. Gli individui alati, di entrambi i sessi, sono quelli che si riproducono, e in particolare le femmine diventeranno le fondatrici di altri formicai. Quando vediamo una grande concentrazione di individui alati, quindi, non è perché le formiche si sono date appuntamento in un posto, ma è piuttosto il momento in cui gli individui riproduttivi escono dal formicaio in cui hanno vissuto tutta la vita. Le femmine andranno alla ricerca di un luogo dove fondare un nuovo formicaio. È in questa fase delicata che dobbiamo intervenire per fare in modo che non si formino ulteriori formicai nel nostro giardino.

Le formiche mettono le ali e sciamano proprio in questi giorni ma ecco un trucco per tenerle lontane e prevenire formicai in casa e giardino

Le formiche alate possono percorrere distanze anche molto lunghe, ma generalmente non si avventurano troppo lontano dal luogo in cui sono nate. È quindi possibile che, dove prima c’era un solo formicaio, durante la stagione riproduttiva se ne formino altri, fondati da femmine alate. Come possiamo prevenire che questo accada?

Tappiamo tutti i buchi e le crepe dei muri e usiamo prodotti naturali

Le formiche mettono le ali e sciamano in questo periodo, ma per impedire la formazione di nuovi formicai dobbiamo agire d’anticipo. Tappiamo tutti i buchi in cui le formiche potrebbero fondare una nuova colonia, in particolare le crepe e gli spazi tra i muri. Ma in questo periodo è fondamentale anche avere un approccio un po’ più attivo. Se vediamo delle formiche alate in giro muniamoci di spruzzino con succo di limone e acqua, e spruzziamolo nelle zone dove le formiche potrebbero fondare un formicaio. Le formiche odiano il succo di limone, che è un potente alleato per liberarci di questi invasori in giardino e in casa. Ricordiamoci di riapplicarlo frequentemente per impedire che perda efficacia.

Approfondimento

Basta questo ingrediente naturale per liberarsi dei ragni in casa e dire addio per sempre alle ragnatele