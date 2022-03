Questa pianta meravigliosa purifica l’aria in modo naturale anche in camera da letto e bagno e rende felice il nostro gatto

Arredano e riempiono di colore le nostre case rendendole più calde ed accoglienti. L piante portano negli ambienti un po’ di natura e di giardino, un po’ di sole e di aria pura. Forse non lo sappiamo, ma le case sono diventate ricettacoli di esostanze nocive e di inquinanti. Formaldeide, ammoniaca, benzene, xilene e trichloretilene albergano in casa nostra e mettono a dura prova la nostra salute. E pensare che siamo noi i veri responsabili della situazione perché riempiamo gli spazi di sostanze tossiche. Sacchetti di carta, tessuti sintetici, detersivi, oggetti in plastica, vernici inquinano i nostri ambienti e danneggiano la nostra salute.

Un aiuto ci viene dalle piante. Ad alcune in particolare è stato riconosciuto il benefico effetto di purificare l’aria di casa. Tra queste troviamo il Chlorophytum comunemente detto falangio o pianta ragno. Questa pianta meravigliosa purifica l’aria in modo naturale ed è adatta a ogni ambiente. Il Chlorophytum ha lunghe foglie acuminate di colore verde tenue con striature bianche raggruppate in cespi. Si riproduce con estrema facilità. Basta staccare le cime apicali dei rami laterali e piantarle in un terriccio fresco e ben drenato. È una pianta longeva e molto decorativa che può essere coltivata anche in panieri sospesi.

È nota soprattutto per la sua capacità di ridurre le particelle inquinanti presenti nell’aria. Tali caratteristiche sono confermate da uno studio della NASA commissionato per cercare piante dall’alto potere depurativo. Nell’elenco è stato inserito il falangio. Le sue proprietà sono state confermate da un nuovo studio condotto sempre negli Stati Uniti dalla State University di New York che ha messo il falangio solo al secondo posto dopo la Crassula argentea. Gli studi ne raccomandano la presenza negli ambienti chiusi e anche in camera da letto e bagno, dove in mancanza di spazio può essere collocato in vasi sospesi.

La pianta ragno piace incredibilmente ai gatti. Se il nostro micio l’annusa e poi ne mangia un po’ non deve stupirci. La ragione di tanto interesse potrebbe essere un leggero effetto allucinogeno attribuito alla pianta. Forse il nostro micio è un po’ stressato e cerca una benefica euforia. Tuttavia non bisogna preoccuparsi. Pare che la pianta non produca effetti collaterali dannosi per la salute del gatto e quindi possiamo stare tranquilli. In fondo i gatti sono guidati dall’istinto che li tiene lontani da sostanze nocive. In ogni caso se non vogliamo correre rischi possiamo porre la pianta in cesti appesi irraggiungibili anche da uno scattante felino.

