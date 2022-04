Il verde delle piante non dovrebbe mai mancare nelle nostre case perché è un elemento di arredo irrinunciabile. Le piante sono elementi vivi e giocosi che rendono sofisticato ogni ambiente e riempiono di colore e di luce le nostre case. Il verde è un colore rilassante che ci regala serenità, ci aiuta a vincere lo stress e a raggiungere più facilmente la concentrazione.

Le cure di cui ha bisogno

L’edera è una scelta insolita come pianta d’appartamento. Di solito la vediamo nei giardini o nei balconi con le sue splendide cascate o che si arrampica su griglie per rese scenografiche di grande impatto estetico. Ma la possiamo coltivare anche in appartamento con qualche piccolo accorgimento. L’edera è una pianta che non richiede molta luce e può stare anche in una zona d’ombra e, soprattutto se ha le foglie scure, non deve essere esposta alla luce diretta del sole.

Quando le temperature salgono necessita di nebulizzazioni frequenti, preferibilmente di acqua piovana. Inoltre, man mano che cresce, ha bisogno di essere spostata in vasi di dimensioni più grandi. Per evitare che cresca esageratamente dobbiamo potarla spesso eliminando le gemme apicali. Solo così possiamo piegarla alle nostre scelte estetiche posizionandola in vari ambienti della casa per rese scenografiche di grande impatto.

Per una casa accogliente e piena di vita sarebbe perfetta questa meravigliosa pianta d’appartamento adatta anche in bagno o in camera

L’edera è una pianta che non richiede cure particolari e si adatta anche a stanze non particolarmente luminose come può essere una camera da letto. Per la collocazione potremmo scegliere una posizione distante dalla testiera del letto, magari posizionandola su una mensola oppure in fioriere sospese in modo da formare un’elegante cascata. Saprà dare un tocco di colore e di originalità all’ambiente e sarà una scelta d’arredamento di grande effetto.

L’edera può essere usata anche per arredare il soggiorno, in cui trascorriamo molto tempo. Una presenza verde renderebbe l’ambiente rilassante e confortevole. Pare che le piante favoriscano la concentrazione e liberino la creatività. L’edera sarebbe perfetta in piccoli vasi da posizionare su una libreria o su delle mensole. Oppure, se lo spazio a disposizione lo consente, lasciata libera di arrampicarsi lungo una parete, per un effetto scenografico e di grande resa estetica. Sarebbe la scelta ideale per una casa accogliente e piena di vita.

