Domenica ospiti a pranzo. Le idee sono però agli sgoccioli. Si ha voglia di cucinare qualcosa di gustoso, ma non banale. Allora si va alla ricerca di ricette creative online, ma non si trova nulla di interessante. Servirebbe proprio quel piatto che ci fa venire l’acquolina in bocca e la voglia di mettersi ai fornelli.

Se abbiamo finito le idee con le ricette italiane, allora possiamo guardare oltre le Alpi per scoprire qualche nuovo piatto che viene da lontano. Ma non parliamo dei cibi francesi, dobbiamo guardare ancora più in su: parliamo infatti dell’Inghilterra. E proprio dal quel Paese viene un piatto unico, perfetto per la domenica. Una ricetta che unisce carne e verdure che, se vogliamo, possiamo accompagnare anche da un antipasto, sempre tipicamente inglese.

Per l’antipasto da portare in tavola suggeriamo di preparare le uova alla scozzese. Una ricetta veramente gustosa per chi ama le uova, la carne e la panatura croccante. Le Scotch Eggs sono assolutamente perfette se accompagnate a questo primo piatto della domenica.

Non viene da molto lontano questo straordinario piatto per la domenica da cucinare ai nostri ospiti

Un piatto molto mangiato la domenica in Inghilterra è il Sunday roast. Questo piatto unico è composto da carne, verdure, Yorkshire puddings e ovviamente gravy. Ma partiamo dalla carne, che deve essere per forza il roast beef. Cibo che si è iniziato a diffondere a fine Quattrocento per poi consolidarsi nell’Ottocento. È possibile sostituirlo con il tacchino, ma quello vero si fa con il filetto, il controfiletto o la spalla di manzo. Per quanto riguarda invece le verdure, queste saranno patate al forno o in padella, carotine bollite e broccoli.

Ora tocca agli Yorkshire puddings. Questi servono per accompagnare il tutto, un po’ come se fossero delle fette di pane. Queste sono delle pastelle cotte in forno veramente deliziose. A condire il tutto, poi, abbiamo il gravy. Una salsa densa realizzata con il fondo di cottura della carne, arricchita con erbe aromatiche e spezie, brodo e un pochino di farina per renderla più consistente. Ed ecco che ora il nostro Sunday roast è pronto per essere servito.

Un piatto unico, ricco di proteine e fibre, che farà gola ai nostri ospiti sia perché buonissimo sia perché sarà qualcosa di nuovo da mangiare. Sfizioso e quasi esotico, anche se non viene da molto lontano questo straordinario piatto che possiamo cucinare la domenica a pranzo.

