Avere un corpo tonico e in salute richiede il giusto sforzo fisico e la conduzione di una vita regolare e senza eccessi. Sicuramente, tutte queste sono cose fondamentali quando si tratta di allenare il corpo. È, però, anche importantissimo conoscere gli strumenti amici che semplificano notevolmente questo compito.

La Redazione di Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa ha quindi pensato di dedicare questa mini guida alla scelta dei piccoli strumenti indispensabili per il fitness. In pochi sanno che bastano questi 4 attrezzi per ritrovare in fretta la forma persa dopo qualche abbuffata estiva o qualche eccesso di troppo. Bisogna precisare che tutti questi sono attrezzi facilmente trasportabili e che è possibile usarli a casa, al parco o qualunque luogo all’aperto.

Per lo stretching e il relax muscolare

Il primo attrezzo immancabile è il foam roller, un rullo dotato di alcuni spessori che combatte le contratture dei muscoli e utilissimo per lo stretching. Utilissimo per praticare massaggi in alcune aree muscolari dopo l’allenamento o per rilassare le gambe e la schiena. In commercio ne esistono tantissimi modelli anche di piccole dimensioni, da poter comodamente portare con sé ovunque. Il prezzo è di circa una decina di euro, un prezzo davvero irrisorio vista la grande varietà di utilizzo. Inoltre, esistono tantissimi esercizi da sperimentare per rilassare la muscolatura.

Un allenamento cardio a portata di mano

Lo step è il cavallo di battaglia dell’allenamento cardio e occupa abbastanza poco spazio in casa. Ne esistono modelli per tutte le tasche a partire da una ventina di euro, o poco meno. Si tratta di una piccola pedana rialzata che deve simulare una sorta di gradino, anche utilizzata per il potenziamento muscolare. Movimenti più o meno veloci e che seguono un certo ritmo permettono di perdere chili senza troppi sforzi.

Pochi sanno che bastano questi 4 attrezzi per ritrovare in fretta la forma persa

La Redazione aveva già parlato del pilates ring come attrezzo essenziale per l’allenamento delle scapole. Aveva anche spiegato che tutti allenano gambe e glutei senza dare la giusta importanza a questa precisa zona del corpo. Ma il pilates ring fa di più, perché è un anello abbastanza rigido che serve a potenziare certi muscoli sfruttando il principio della resistenza. È possibile trovarlo in vendita anche a una decina di euro.

E, in ultimo, l’estensore, un attrezzo pensato per potenziare i muscoli della parte superiore del corpo. Il principio di funzionamento è lo stesso di quest’altro strumento per gambe e cosce. Si tratta, però, di un’unica fascia elastica con 2 maniglie alle estremità finali. Esistono più livelli di regolazione per adattare il workout alle condizioni fisiche specifiche.