Nonostante il caldo infernale, agosto è un ottimo mese per piantare alcuni tipi di fiori. Diverse tipologie di piante, infatti, sono molto resistenti alle alte temperature estive.

Come, ad esempio, queste 5 piante resistenti al caldo e che renderanno i nostri balconi talmente colorati da fare invidia.

In questo articolo sveleremo altre piante davvero affascinanti da coltivare ad agosto. Certo, bisogna avere qualche accortezza in più ma, una volta cresciute, possono mantenere la fioritura addirittura fino ad autunno inoltrato.

Ecco 3 meravigliosi fiori da piantare ad agosto per avere balconi variopinti anche in autunno

La prima pianta che noi di Proiezionidiborsa abbiamo selezionato è la primula.

Essa, in genere, fiorisce da gennaio ad aprile, ma con le giuste attenzioni si può estendere per tutto l’anno. Infatti, dal momento che sopporta bene il freddo, ma non il caldo, in questo momento bisogna trapiantarla in un vaso da riporre all’interno. Le temperature devono essere comprese tra i 10 ed i 16 gradi, con un microambiente abbastanza umido e senza correnti d’aria.

Il terreno ideale è leggero, mescolato con la torba e ricco di sostanze organiche. L’annaffiatura, invece, deve essere costante, soprattutto durante le giornate più afose.

La seconda pianta da avere assolutamente è la cosiddetta “viola del pensiero”, appartenente alla famiglia delle Violaceae. Si dice che questa pianta fiorisca tutto l’anno, ma in realtà raramente produce fiori quando fa troppo caldo.

Infatti, anch’essa in questo periodo va riposta all’interno dell’appartamento, in un vaso con terreno umido e drenante. Hanno bisogno di acqua almeno ogni 15 giorni, soprattutto nei mesi più freddi, mentre anche 1 volta a settimana durante l’estate.

Infine, parliamo ora di una pianta perenne davvero molto particolare, ossia l’aquilegia.

Questa meravigliosa pianta fiorisce in agosto e resiste benissimo anche a temperature abbastanza basse. Se tenuta in zone semi soleggiate e al riparo da venti freddi, l’aquilegia può mantenere la sua bellissima fioritura anche in autunno inoltrato. Inoltre, è molto semplice da coltivare e da riprodurre.

Quindi, ecco 3 meravigliosi fiori da piantare ad agosto per avere balconi variopinti anche in autunno. Se stiamo per partire in vacanza, invece, ecco il rimedio infallibile per non farle seccare durante la nostra assenza.