Se vogliamo infoltire rapidamente uno spazio vuoto nel nostro giardino o sul nostro balcone possiamo scegliere piante che crescono con rapidità sorprendente e poi diventano maestose e appariscenti. Piante che non hanno bisogno di cure eccessive né tantomeno di molta acqua. Sono quasi erbacce che richiedono poca manutenzione ma sono comunque molto belle e quasi superbe. Riescono a dare un tocco di personalità al giardino o al balcone, se decidiamo per una soluzione in vaso, e a creare un’atmosfera di affascinante selvatichezza.

Una pianta vellutata e vischiosa dal caratteristico odore muschiato

Balconi e giardini fioriti con questa meravigliosa pianta perenne resistente e maestosa. È la Salvia sclarea, dalla crescita rapida e quasi impetuosa. È una pianta vellutata e vischiosa dal caratteristico odore muschiato. Si presenta con un fusto quadrangolare molto robusto che può superare il metro di altezza e con fiori dall’azzurro al lilla che si riuniscono a formare spighe. Il primo anno le piantine formano una rosetta di foglie e l’apparato radicale per riprodursi, ma già dal secondo anno raggiungono il massimo sviluppo. La Salvia sclarea ama i terreni sabbiosi e ben drenati e un’esposizione soleggiata. Non teme la siccità perché ha un apparato radicale molto robusto.

Per una buona resa estetica la si può collocare vicino a sempreverdi da giardino, come il mirto, oppure all’interno di un’aiuola di erbe aromatiche circondata da salvia e rosmarino, timo ed erba cipollina. Si abbina bene per contrasto ad altre piante con colori vistosi come i Delphinium o le rose.

Balconi e giardini fioriti con questa meravigliosa pianta molto resistente in pieno sole anche senza annaffiature

La Salvia sclarea non ha solo una bellezza semplice e selvatica ma possiede foglie squisite e commestibili da mangiare fritte in pastella o da inserire nelle frittate. I fiori invece possono insaporire le insalate. Le foglie gigantesche e straordinarie di questa pianta sono ottime anche per fare degli involtini con una farcitura di formaggio e di acciughe. Basterà impanarle e friggerle in abbondante olio per avere una vera leccornia, profumata e croccante.

Per aiutare questa pianta a diventare perenne è consigliabile recidere il fusto alla base al termine della fioritura. Possiamo anche raccogliere i semi e ripiantarli dove vogliamo. Qualche volta questo processo avviene in modo spontaneo e vedremo la Sclarea moltiplicarsi da sé e conquistare spazi nel nostro giardino. Sul balcone necessita di vasi di grandi dimensioni.

