Balconi e giardini fioriti si colorano di blu per tutta l’estate con queste piante resistenti al caldo che si coltivano facilmente

Se amiamo le piante sicuramente i nostri balconi o i nostri giardini saranno delle piccole oasi di bellezza. Non esiste infatti niente di più gradevole dello spettacolo vivo e colorato di fiori e foglie che ci trasmettono pace e tranquillità. Per rendere più bello e particolare il nostro angolo verde potremmo prendere in considerazione di arricchirlo con dei fiori blu. Il blu è un colore raro in natura ma molto elegante. Si potrebbe usare per creare delle spezzature cromatiche tra gli altri fiori o delle zone monocromatiche di grande effetto estetico spaziando tra le diverse sfumature di azzurro, indaco e viola. Secondo la psicologia il blu sarebbe in grado di trasmettere un senso di calma e di relax e di infondere una sensazione di pace. Se è un colore che amiamo andiamo a conoscere le piante che si tingono di blu.

Specie adatte alle nostre temperature

Sceglieremo le specie che sono resistenti al caldo e al freddo e adatte alle nostre temperature. Un fiore di grande impatto estetico è il Delphinium della famiglia delle Ranuncolacee. È una pianta perenne che cresce bene nelle zone temperate e sopporta anche temperature piuttosto basse. Viene usato spesso per addobbare gli spazi durante i matrimoni perché simboleggia l’amore forte e duraturo. Fiorisce in primavera e in estate.

Altra pianta perenne di colore blu è il Non ti scordar di me. Questo nome così particolare è legato a una vicenda d’amore tenera e tragica nello stesso tempo. La storia narra di un giovane che, a passeggio lungo il Danubio con la sua innamorata, annegò nel fiume nel tentativo di raccogliere dei bellissimi fiori blu trasportati dalla corrente. Non ti scordar di me furono le ultime parole pronunciate prima di morire. Regalare questo fiore alla persona amata indica la promessa di non dimenticarla mai. È una pianta tappezzante rigogliosa e durevole che non necessita di cure particolari. Non teme il caldo ma preferisce la mezz’ombra in cui produce una fioritura più abbondante.

Balconi e giardini fioriti si colorano di blu per tutta l’estate con queste piante resistenti al caldo che si coltivano facilmente

Se cerchiamo una pianta che abbia una fioritura abbondante anche in autunno inoltrato potremmo coltivare l’Agapanthus, una specie originaria dell’Africa del Sud. È in grado di sopportare temperature molto elevate anche se non ama l’esposizione diretta ai raggi del sole ma una posizione a mezz’ombra. Fiorisce con boccioli grandi e carnosi e diffonde un profumo delicato ed inebriante. Un trucco per favorire fioriture generose è quello di invasarla in un contenitore piuttosto stretto e di evitare i rinvasi. Anche l’Agapanthus simboleggia l’amore. Balconi e giardini fioriti si colorano di blu fino all’autunno.

