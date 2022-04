La primavera è proprio la stagione di chi ama la natura, che in questo periodo dell’anno si manifesta in tutto il suo splendore. Gli appassionati di giardinaggio, in particolar modo, non si lasceranno di certo sfuggire l’occasione di riprodurre su balconi e giardini le loro personalissime oasi incontaminate.

Piante come gerani e petunie, ma anche primule, rampicanti e piante grasse la fanno da padrone, inondando di luce e colore gli esterni di abitazioni e appartamenti. C’è anche, poi, chi decide di realizzare un piccolo orto ritagliando una porzione di terreno in giardino o lanciandosi nell’impresa dell’orto verticale sul terrazzo.

Oltre a fiori variopinti e a verdure sane e golose, come carote, pomodori o peperoni, c’è spazio naturalmente anche per le erbe aromatiche. Deliziosamente profumate e facili da mantenere, sono un toccasana per le ricette, ma risultano utili anche per la casa. Ad esempio, abbiamo già visto che il rosmarino è utile non solo per aromatizzare arrosti e contorni, ma anche per sgrassare il lavello della cucina.

Tra le aromatiche più coltivate, poi, troviamo senza dubbio il basilico, altrettanto amato protagonista di molti piatti, dalla pizza alla pasta al pomodoro. A tal proposito, pochi sanno come ottenere balconi e davanzali verdi e profumatissimi grazie a questo geniale trucchetto per moltiplicare il basilico. Si tratta, peraltro, anche di un’operazione antispreco e di riciclo, che consente di rendere utili le vaschette in plastica della frutta: scopriamo come.

Balconi e davanzali verdi e profumatissimi con questa geniale astuzia facile e antispreco utile per moltiplicare il basilico

Innanzitutto, preleviamo delicatamente una decina di foglie che siano più o meno della stessa grandezza, scegliendole dalla sommità della piantina. Infilziamole con altrettanta delicatezza con uno stuzzicadenti piuttosto lungo, cercando di mantenerle distanziate.

Presa, poi, una vecchia vaschetta del gelato o della frutta, pratichiamo su entrambi i lati un foro largo abbastanza da farci passare lo spiedo. A questo punto, riempiamo la vaschetta con dell’acqua in modo da bagnare la base delle nostre talee, controllando che siano sufficientemente distanziate. Appoggiamo la vaschetta in pozione soleggiata, ma senza esporla a luce solare troppo diretta: così facendo, eviteremo che l’acqua evapori velocemente.

Dopo aver lasciato riposare per 10-12 giorni, noteremo che le radici si saranno formate e potremo finalmente travasare le nostre piantine. Basterà sistemare in ciascun vasetto dell’argilla espansa e del terriccio universale, prima di inumidire appena il terreno con uno spruzzino.

Lettura consigliata

Anziché piantare i soliti salvia e rosmarino, potremmo coltivare questa pianta aromatica con foglie colorate dal profumo intenso