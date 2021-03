I parassiti sono un pericolo constante per le nostre coltivazioni. Purtroppo le piante presenti nei nostri giardini sono decisamente predisposte a caderne vittima.

La maggior parte delle volte facciamo uso di antiparassitari che troviamo nei supermercati e nei negozi specializzati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Questi, oltre a essere costosi e dannosi per l’ambiente, contengono dei concentrati molto forti che rischiano di danneggiare anche le piante stesse.

Quindi, se vogliamo provare un metodo più naturale, che ci permetta di salvaguardare il loro benessere, c’è questa soluzione che sicuramente ci sorprenderà.

La straordinaria soluzione per eliminare definitivamente i parassiti dalle nostre piante

Si tratta del peperoncino rosso, facilmente reperibile anche nei supermercati.

Questa spezia è ricca di proprietà come la vitamina C e la capsaicina che è il miglior alleato per combattere i parassiti.

Il peperoncino, infatti, è una delle spezie con la più grande capacità repellente e antibatterica esistente in natura.

Basterà questa semplice operazione per dire addio ai nostri nemici giurati.

Per iniziare armiamoci di un sacchetto di peperoncino rosso piccantissimo, uno dei più potenti è l’habanero che consigliamo di utilizzare.

Versiamo un litro di acqua in un pentolino. Mettiamoci a mollo il peperoncino. E alziamo la fiamma del gas.

Nel momento in cui raggiungerà il bollore, togliamo l’infuso dall’acqua.

Attendiamo qualche minuto prima che si raffreddi. E poi filtriamo l’acqua attraverso un colino.

Trasferiamo infine l’acqua in uno spray di recupero facendo attenzione che non contenga pezzi di peperoncino o semi.

Spruzziamolo circa una volta a settimana sulle nostre piante. Nelle zone maggiormente interessate dalla presenza dei parassiti.

È essenziale essere frequenti e tempestivi quando si tratta di questa operazione.

Se la situazione non è molto grave basterà un’applicazione a settimana. Se possibile è consigliato nelle ore meno calde, come al mattino o alla sera.

Al contrario, se i parassiti sono assai numerosi, dovremo cercare di aumentare gli interventi, raddoppiandoli.

Se poi dovesse piovere bisognerà nuovamente spruzzare l’infuso sulle nostre piante.

Ecco la straordinaria soluzione per eliminare definitivamente i parassiti dalle nostre piante. Ci sarà sicuramente d’aiuto ed è del tutto naturale.