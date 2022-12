Baccalà alla veneziana semplicemente delizioso e facile da fare per antipasti e primi di pesce

Una ricetta tipica della tradizione italiana ideale per accompagnare un antipasto o un piatto di pasta in modo eccellente. Di seguito vedremo semplici idee per cucinare uno squisito baccalà alla veneziana o mantecato.

Il baccalà alla veneziana è una delle ricette più gustose della nostra tradizione, ma viene da chiedersi come mai un pesce come il baccalà sia diventato tanto celebre a Venezia.

Le radici del baccalà alla veneziana affondando in uno scampato naufragio di una nave della Serenissima di Venezia che per sbaglio finì in Norvegia. Qui, oltre a constatare che le giornate erano costituite da 21 ore di luce, si scoprì la salagione del pesce. L’equipaggio, infatti, al rientro in patria nel 1432, portò con sé ben 60 stoccafissi che, da subito, fecero scalpore tra i veneziani.

La ricetta semplice e veloce

I pesci in cucina regalano sempre grandi soddisfazioni se trattati nel modo giusto e seguendo alcune ricette intramontabili della tradizione. Ne sono un esempio le sarde, con cui cucinare la celeberrima pasta oppure cuocerle a beccafico. O, spostandoci sulla tradizione natalizia, il capitone.

Ma se si parla di praticità e gusto nulla batte il baccalà. Vediamo allora come cucinare un baccalà alla veneziana semplicemente delizioso in pochissimi passaggi. Gli ingredienti sono:

500 g di baccalà già ammollato;

180 g olio extravergine;

2 foglie di alloro;

scorza di limone (privata della parte bianca);

1 spicchio di aglio.

Primo passaggio sarà quello di eliminare la pelle dal baccalà, che è importante abbia già subito il processo di ammollo e dunque abbia perso il sale di essiccatura. Tutto quello che dovremo fare ora sarà mettere 600 g di acqua in una pentola e inserire il resto degli ingredienti insieme al baccalà all’interno di essa.

Antipasti memorabili

Possiamo scegliere di aromatizzare l’acqua di cottura con le spezie che preferiamo, dal ginepro al pepe nero o verde. Ora portiamo il tutto a bollore dolce e a fiamma lenta portiamo avanti la cottura per circa 25 o 30 minuti. Scoliamo il baccalà e, aggiungendo l’olio d’oliva poco per volta, cominciamo a frullare con delle fruste o un frullatore a immersione.

Proseguiamo fin quando non avremo ottenuto un baccalà mantecato, detto appunto alla veneziana, dalla consistenza stabile ma cremosa. Con questo possiamo realizzare degli splendidi crostini da servire come antipasto. Basterà prendere della polenta, cuocerla e poi riversarla su una teglia con carta forno. Lasciamo freddare per poi ricavare dei piccoli rettangoli che possiamo passare nella semola e friggere oppure tostare sulla griglia. Ecco che con pochi passaggi abbiamo dato vita ad un antipasto da 10 e lode.

Un primo piatto con baccalà alla veneziana semplicemente delizioso

Inoltre, il baccalà mantecato alla veneziana è ottimo anche in accompagnamento con la pasta. Dopo aver cotto la pasta in acqua bollente, saltiamola in padella con del baccalà alla veneziana, una noce di burro e guarniamo con scorza di limone, pepe e dell’erba cipollina.