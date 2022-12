Svelate le razze di cani più socievoli e che vanno d’accordo tra di loro, una è sorprendente

Abbiamo intenzione di prendere un altro cane? O vogliamo scoprire se il nuovo arrivato piace a Fido? In entrambi i casi, vedremo quali sono le razze che non avranno problemi a socializzare coi propri simili e ritenute più adatte alla convivenza.

I cani sono animali eccezionali che fanno compagnia come nessun altro. Poco alla volta entrano nelle nostre grazie e li si adora come se fossero dei figli. Alcune razze, poi, sono così curiose che ci impressionano dal primo istante. Per questo motivo, c’è chi vorrebbe allargare la cerchia e portare a casa un secondo peloso. Ma forse, prima di farlo, vorrebbe sapere se può andare d’accordo con quello che si ha già in casa. Al riguardo vogliamo fornire qualche aiuto per orientarsi sulle razze che meglio se la cavano a familiarizzare. In questo modo non dovremo ogniqualvolta separarli mentre si stanno azzuffando tra loro.

Svelate le razze di cani più socievoli e disposte a dividere la casa

I cani sono un po’ come noi. Ognuno ha il suo carattere, in parte ereditato dai genitori. Prima dell’acquisto può essere utile parlare con un esperto di comportamento o col veterinario, per sapere quali razze abbiano più possibilità di piacersi. In ogni caso, potremmo capire se il cagnolino fa al proprio caso dalla disponibilità nei nostri confronti quando lo incontriamo per la prima volta. Il fatto che ami giocare coi propri fratellini e tolleri la nostra vicinanza potrebbero essere indizi confortanti.

Ci sono, comunque, alcune razze più disposte di altre per natura a stringere rapporti coi loro simili. Alcune forse le conoscevamo già per la loro dolcezza. Parliamo, per esempio, di Labrador e Golden Retriever. Questi cani sono talmente quieti e adorabili che difficilmente cercheranno lo scontro. Al contrario, adorano fare conoscenza sia con gli uomini che con altri cani. Dello stesso temperamento è il Goldendoodle. Si tratta di una razza che si trova facilmente in sintonia con chiunque. In poco tempo diventerà il nostro miglior amico, e quello del nostro cane.

A discapito delle dimensioni da impallidire, anche il San Bernardo è perfetto per noi. Questo cagnolone dal pelo folto e l’aria bonaria nasconde un temperamento mite e delicato. Sa farsi rispettare, ma ha rispetto a sua volta dei vicini di cuccia. Per finire, citiamo un esemplare che forse non ci aspettavamo di trovare nella lista. È l’Alano; nonostante la natura di cane da guardia e la stazza, si rivelerà sbalorditivamente amichevole. È piuttosto mansueto e non fatica a tollerare la compagnia di altri cani. Una buonissima scelta per chi ha lo spazio per mantenerlo. Ecco svelate le razze di cani più socievoli in assoluto.

Cosa fare se due cani litigano sempre

Per evitare che i nostri amici pelosi si prendano a morsi ogni volta che si vedono, è importante addestrarli fin da piccoli. Fargli apprendere da subito i comandi base aiuterà a prevenire eventuali comportamenti scorretti. Inoltre è preferibile che ognuno di loro abbia gli stessi benefit: la propria ciotola, la cuccia e i giochi riservati. Se proprio non riusciamo a fermare i continui litigi, dovremmo pensare di consultare un etologo competente. Spiegatagli la situazione, dovrebbe fornirci la soluzione migliore per risolvere il problema.