Anche chi non possiede un orto e vive in città spesso cerca un modo per organizzare un piccolo spazio coltivabile. Curare l’orto richiede un impegno costante ma ci regala anche moltissime soddisfazioni e frutti ed ortaggi sani e deliziosi. Tra le specie di piante più coltivate negli orti e nei balconi cittadini ci sono i pomodori. Molte persone scelgono di coltivare quest’ortaggio estivo perché non richiede molto spazio ed è estremamente versatile in cucina. Il sogno di chi si prende cura dell’orto è avere tanti ortaggi succosi da poter consumare. Tuttavia, le piante sono spesso vittime di insetti e parassiti che possono minacciare la loro crescita e salute.

Ecco perché oggi suggeriremo una soluzione che ci aiuterà ad ottenere pomodori dolci e grandi, ma anche di proteggere la pianta dall’attacco delle cimici. Questi insetti sgradevoli possono rovinare il raccolto perché succhiano la linfa del frutto. Fortunatamente, possiamo ricorrere ad un’unica soluzione che ci permette di fertilizzare e al tempo stesso proteggere la pianta.

Avremo tanti pomodori succosi e dolci se anziché bucce di banana e cenere useremo questo incredibile prodotto naturale che li protegge dalle cimici

La natura ci offre già tutte le soluzioni per prenderci cura delle nostre piante. Molte persone usano prodotti chimici, mentre altri cercano di ricorrere a soluzioni naturali per risolvere i problemi delle piante ed aumentarne la resa. Le nostre nonne usavano prodotti naturali per concimare le piante. Tra i più comuni ci sono le bucce di banana che possono davvero valere oro e la cenere di legna. Oggi invece offriremo una soluzione molto usata in agricoltura biologica per combattere le cimici delle piante. Si tratta del macerato di ortica. Questo fertilizzante naturale è ideale per i pomodori, perché ricco di azoto, ferro e magnesio. Se usato a scopo preventivo, può anche salvare le piante dall’attacco delle cimici.

Come si prepara ed utilizza

Avremo tanti pomodori succosi e dolci se useremo il macerato di ortica. Per prepararlo ci serviranno 10 grammi di foglie di ortica fresche. Lasciamole macerare in un litro d’acqua per almeno una decina di giorni, dopodiché filtriamolo ed usiamolo per le nostre piante. Diluiamo un litro di macerato di ortica in 10 litri d’acqua e usiamolo per irrigare i pomodori ogni 2 settimane. Le piante ci ripagheranno con frutti rigogliosi.

Se invece lo usiamo come trattamento contro le cimici, possiamo utilizzarlo sia ad azione preventiva, sia durante il raccolto. Manteniamo le stesse quantità indicate, ma ripetiamo il trattamento per almeno 10 giorni perché sia efficace. Nebulizziamo questo prodotto sul fusto della pianta al tramonto o la mattina presto. Dopo aver utilizzato il repellente a base di ortica, aspettiamo 3 giorni prima di consumare i nostri pomodori.

Approfondimento

Come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune