I prossimi giorni avremo ospiti in casa. Parenti e amici frequenteranno le nostre abitazioni e viceversa. Cantieri e cucine aperte per fare bella figura e mangiare bene. Ma anche la casa dovrà apparire più splendente e pulita del solito. Impresa ancora più ardua se abbiamo bambini e animali in giro per la casa. Soprattutto adesso che fuori piove, nevica o comunque ci sono nebbia e umidità. Più pulisci e più sembra sporca la casa. Nonostante tutto l’impegno e i prodotti di qualità. Ecco allora che per pulire e rendere splendidi vetri e pavimenti di casa basta 1 solo prodotto semplice ed efficacissimo.

Un vero e proprio jolly per la cucina

Avevamo visto qualche tempo fa come cambia la nostra casa se c’è l’aceto bianco a fare da colf. Un vero e proprio jolly molto amato dalle nostre nonne, ma che aveva il suo perché anche ai tempi degli scout. Ci riferiamo in modo particolare all’aceto di mele, ottimo per le insalate, ma anche per le superfici di casa. Grazie alla sua versatilità e ai suoi principi è un prodotto che sa condire, ma anche disinfettare. Incredibile ma vero.

È sempre stato considerato forse lo sgrassatore naturale più efficace in commercio l’aceto di mele. Con un semplicissimo secchio d’acqua calda e un paio di bicchieri di aceto andremo a formare un mix semplice, economico, ma assolutamente efficace. Come sgrassare, pulire e igienizzare pavimenti e vetri allo stesso tempo e con un solo prodotto. E, per giunta, naturale. Senza considerare la spesa davvero esigua per una bottiglia di aceto di mele.

2 utilizzi dell’aceto di mele oltre a vetri e pavimenti

Come faremmo senza le nostre nonne che ci hanno insegnato davvero ogni cosa. Dato che ci è rimasto ancora dell’aceto di mele, dopo aver pulito pavimenti e vetri, ecco cosa farne:

pulire le forbici;

rimuovere la muffa depositata sulle tende.

Due usi che sembrano l’opposto, eppure hanno lo stesso pregevole risultato finale: eliminazione dello sporco. Soprattutto quando usiamo le forbici da cucina, magari quelle del pollo e della carne. L’aceto è l’ingrediente perfetto per disinfettare e renderle pure lucide.

Allo stesso modo, se la tenda della doccia ha qualche traccia di muffa, ecco correre in nostro aiuto l’aceto. Utilissimo anche per l’eventuale lavaggio in lavatrice delle tende da arredo. Sarà un perfetto ammorbidente naturale.

