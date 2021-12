L’inverno porta con sé fredde e uggiose giornate, temperature basse e tanta umidità. Per riscaldarci e per rendere le case meno umide, molti di noi ricorrono all’uso del camino.

Un rimedio che molte volte non basta per contrastare la formazione di umidità e muffa in casa. Ma nel caso in cui questo antiestetico e maleodorante fungo dovesse prendere il sopravvento, niente paura, perché per eliminare velocemente la condensa e la muffa da vetri, muri e finestre di casa bastano questi 3 semplici ed efficacissimi metodi.

Avevano ragione le nonne a non buttare la cenere del camino, ecco come riciclarla con 3 tecniche di riciclo intelligente per un grande risparmio

Dunque il caminetto si rivela un ottimo alleato per riscaldare casa ma anche e soprattutto per la produzione di cenere.

Una sostanza amatissima già dalle nostre nonne, che varrebbe oro per il nostro portafogli. Infatti la cenere viene in nostro soccorso in casa per più di una faccenda domestica. Abbattendo i costi di detersivi e prodotti specifici, molto dispendiosi e che pesano in bolletta.

È uno degli ingredienti più economici che abbiamo in casa, eppure ancora oggi molti la buttano via senza sapere che è un’ottima alleata per le seguenti faccende di casa.

Ideale per pulire pentole e stoviglie e per farle tornare a brillare. Basterà creare una preparazione a base di cenere ed acqua che sarà perfetta per disincrostare lo sporco ostinato. La miglior alleata anche per lucidare l’acciaio inox, infatti basterà strofinare delicatamente il composto di cenere ed acqua sulla superficie in acciaio e risciacquare. Geniale anche per lucidare l’argenteria seguendo lo stesso procedimento precedentemente descritto.

Per allontanare le lumache dall’orto

La cenere è anche un ottimo “salva” giardino e orto; infatti, tiene lontane le lumache impedendogli di raggiungere gli ortaggi e di divorarli. Basterà cospargere il perimetro tutt’intorno all’orto per far sì che le lumache non si avvicinino al bottino. Inoltre è un ottimo rimedio per contenere l’utilizzo di prodotti industriali appositi, che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute dei nostri animali domestici.

Utile anche per arricchire il compost da aggiungere alle coltivazioni, infatti facilita il deterioramento delle bucce degli agrumi. Oltre ad essere utile per riequilibrare il pH del terreno.

La cenere come sapone per un bucato bianchissimo

Con la cenere è anche possibile fare un ottimo sapone artigianale, di cui già le nostre nonne erano a conoscenza. Basterà miscelare insieme cenere, olio di oliva ed acqua con l’aggiunta di aromi a piacere.

Ottima anche per sbiancare i capi di abbigliamento, per un bucato eco friendly.

Ed ecco come un comunissimo e sottovalutato ingrediente possa invece rivelarsi un ottimo alleato del risparmio. Ebbene, avevano ragione le nonne a non buttare la cenere del camino, ecco come riciclarla con 3 tecniche di riciclo intelligente per un grande risparmio.