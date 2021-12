Le previsioni dell’oroscopo ci abituano a un via vai di emozioni durante il corso dell’anno. Tra amore, benessere e fortuna, le stelle ci trasportano in un circolo vizioso alla ricerca di una costante tranquillità quotidiana. Per alcuni di noi, la settimana del Natale prevede ottimi auspici. Oltre ai regali, che tanti di noi scarteranno in famiglia, ci saranno novità interessanti per 4 segni zodiacali sotto l’albero. Secondo le stelle sono in arrivo durante la settimana grandi prospettive, che raggiungeranno il top nella giornata del Natale. E in attesa del nuovo anno e dei nuovi buoni auspici, non può certo non farci piacere ritrovare un pizzico di serenità sotto l’albero.

Settimana di fuoco per questi 4 segni zodiacali per cui ci saranno amore e fortuna sotto l’albero dopo un mese sottotono

La fortuna busserà alla porta dei nati sotto il segno dell’Acquario. Dopo un mese vissuto non esattamente al meglio, finalmente, qualcosa inizia a muoversi. La settimana del Natale coincide con una grossa fase di ripresa, cominciata già nel fine settimana precedente. Dobbiamo, però, cercare di lasciarci alle spalle e risolvere una volta per tutte qualche questione in sospeso. Così da proseguire al meglio il nostro cammino verso un futuro brioso. Qualche difficoltà a lavoro a metà settimana che supereremo con semplicità e caparbietà. A Natale ci attende un fuoco di passione sotto l’albero.

Piacevoli incontri

Settimana interessante anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Cominceremo, però, la settimana in salita conquistando poco alla volta un pezzetto di serenità in più fino al Natale. Sul lavoro procediamo spediti verso i nostri obiettivi, ma ora è arrivato il momento di dare il colpo di coda e agguantarli. Sotto l’albero ad attenderci ci sono passione e amore. Il 25 dicembre le stelle favoriranno per noi importanti e piacevoli incontri con persone speciali.

I nati sotto il segno dello Scorpione continuano la loro scalata verso il successo. È la settimana ideale per chi è in cerca di un nuovo amore. All’orizzonte ci aspetta qualcuno che riesce davvero a farci battere il cuore. Uno sprint decisivo anche sul lavoro, in questa settimana saremo più energici che mai, guidati da una gran voglia di raggiungere i nostri obiettivi. Siamo carichi di entusiasmo e voglia di fare, qualcosa comincia a muoversi già durante la fine di questo 2021. A Natale ci attendono momenti di gioia in famiglia e con il partner.

La magia del Natale

Settimana davvero al massimo per il segno del Capricorno. Durante questa settimana saremo guidati da astuzia e voglia di fare. Un occhio attento ai progetti, ormai siamo lanciati verso un futuro che prevede grosse soddisfazioni. Vivremo appieno la magia del Natale, come non mai. In questo periodo siamo davvero allegri e ricchi di buoni propositi e prospettive, in vista di un gennaio di fuoco. Certamente riusciremo a vivere intensamente le giornate festive, grazie all’amore e al calore delle persone a noi care.

