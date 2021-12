Il conto alla rovescia per il pranzo di Natale è iniziato e molti sono impegnati con la definizione degli ultimi dettagli del menù. Se siamo alla ricerca di secondi piatti facili da preparare e con un elevato impatto scenico, siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo una ricetta davvero straordinaria per esaltare una delle carni più magre in assoluto. Quindi altro che vitello e pollo arrosto, è questo il secondo di carne spettacolare che renderà il Natale indimenticabile. Si prepara in un quarto d’ora e trasformerà la tavola in un capolavoro. Prepariamoci perché dopo averlo assaggiato tutti ci chiederanno la ricetta.

Altro che vitello e pollo arrosto, è questo il secondo di carne spettacolare che renderà il Natale indimenticabile

Tra tutti i tagli e le tipologie di carne, ce n’è una in particolare che si presta a moltissime preparazioni: la lonza di maiale. Già in passato avevamo visto alcune idee sfiziose per cucinarla. Oggi proporremo una variante natalizia ad alto livello di spettacolarità. E lo faremo aggiungendo l’insospettabile ribes rosso alla ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per preparare 4 porzioni di lonza al ribes ci serviranno:

700 grammi di lonza di maiale a fette;

1 etto di ribes rosso;

1 carota;

150 ml di succo di mela;

1 sedano;

1 cipolla;

salvia, rosmarino, origano q.b.;

1 scorza di limone;

20 grammi di burro;

farina 00;

olio e sale per condire.

Come preparare la lonza al ribes

Sembra incredibile ma in un quarto d’ora riusciremo a preparare il nostro straordinario secondo piatto. Iniziamo dalle verdure. Laviamo e puliamo il sedano e la carota. Aggiungiamo anche la cipolla e tritiamo finemente il tutto. A questo punto prendiamo una padella e facciamo sciogliere il burro con un filo d’olio.

Versiamo nella padella il mix di verdure e facciamo rosolare per un paio di minuti. Possiamo dedicarci alla lonza. Tagliamola a fette non troppo sottili, che passiamo nella farina facendo attenzione a ricoprirle in maniera uniforme. Aggiungiamole al soffritto e doriamo entrambi i lati. Quando iniziano ad avere il colore giusto, incorporiamo il succo di mela e regoliamo di sale.

Siamo quasi alla fine. Dopo un minuto di cottura, mettiamo in padella anche un trito di rosmarino, salvia e origano. Incorporiamo il ribes e la scorza di limone, facciamo amalgamare gli ingredienti per un altro minuto e spegniamo il fornello.

Siamo pronti per servire. Ovviamente la lonza deve arrivare in tavola caldissima.

Approfondimento

Se non vogliamo proporre le solite insalate e verdure cotte, dobbiamo assolutamente provare questo facilissimo contorno perfetto per i pranzi natalizi