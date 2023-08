Avere gambe chilometriche e lunghissime: ecco 6 outfit di tendenza per slanciare la figura con stile

Cosa indossare per fare sembrare le gambe più lunghe e slanciate? Scopriamo qual è l’abbigliamento ideale per essere alla moda e allungare il fisico

Quante volte ci siamo guardate allo specchio lamentandoci di qualche piccola imperfezione estetica? Una consuetudine che può metterci in difficoltà quando arriva il momento di scegliere un look che sappia valorizzarci. Molti vorrebbero qualche centimetro in più e sfoggiare delle gambe longilinee, eppure non è sempre una questione di altezza, ma di proporzione con il busto. Anche se il baricentro del corpo non è come vorremmo, l’abbigliamento può essere utile per allungare la silhouette, facendoci apparire alte e slanciate. Infatti, non è necessario rinunciare ad outfit alla moda e seducenti, basta usare qualche piccolo trucchetto da fashion stylist.

Ecco i trucchi delle fashion stylist per avere gambe chilometriche e lunghissime

Esistono vari escamotage per slanciare le gambe indossando capi alla moda estivi e confortevoli, che ci faranno sentire a nostro agio. Se ci stiamo chiedendo quali sono i pantaloni ideali da indossare in questi casi, non possiamo sbagliare con dei pantapalazzo extra lunghi, oltre le scarpe. Scegliamo quelli a tinta unita, chiari se abbiamo le gambe magre, scuri se vogliamo snellirle. La fantasia di tendenza per quest’estate è quella a righe verticali, perfetta per dare l’effetto ottico allungato, in più sono semplici da abbinare. Un altro modello da avere nell’armadio è quello a vita altissima a svasare, largo in fondo, sembrerà di avere gambe chilometriche e lunghissime. Possiamo sfruttare entrambi i pantaloni per diverse occasioni, più o meno formali, con semplici sandali, sneakers, zeppe comode o eleganti scarpe con il tacco. Non tutti sanno che oltre la minigonna, anche la gonna lunga alla caviglia slancia le gambe, ma attenzione a come la abbiniamo. Meglio optare sempre per la vita alta, lasciamo la caviglia scoperta e indossiamo un top o una camicia annodata, che accorcia il busto. Per ottenere lo stesso effetto slanciato, in occasione di eventi più chic, potremo scegliere un abito asimmetrico con tagli diagonali. Oltre a donare movimento fanno sembrare più alte, con i tacchi allungheremo ancora di più la linea delle gambe.

Completare un look chic e glamour

Di certo un tacco sottile e alto regalano qualche centimetro in più alle gambe, ma non sono indispensabili per sembrare più alte. Anche le consulenti d’immagine consigliano, in alternativa ai tacchi, delle scarpe nude, che abbiano un colore simile alla nostra carnagione, invece aboliti i cinturini alla caviglia. Per coprire le braccia durante le fresche sere estive, indossiamo una giacca chic monocromatica, un blazer cropped cortissimo in grado di slanciare tutta la figura.