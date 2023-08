La casa per vivere felici: spendere niente e arricchirsi con la fortuna del Feng Shui

La casa per vivere felici-proiezionidiborsa.it

Tutti desideriamo una casa che ci accolga bene e che ci regali momenti di felicità. Ebbene tutto questo è possibile grazie all’antica arte del Feng Shui. Sistemiamo casa attirando su di noi benessere e felicità.

Il Feng Shui (pronuncia “fong shway”) è un antico metodo cinese utile ad armonizzare l’energia degli ambienti domestici. Attraverso la giusta disposizione degli oggetti, si cerca di migliorare la salute, la prosperità e il benessere delle persone che vi abitano. Questa pratica si basa sull’antica filosofia taoista cinese.

Alcuni principi chiave del Feng Shui

Secondo il Feng Shui, l’energia fluisce attraverso spazi e oggetti e può influenzare la vita delle persone, rendendole più o meno felici.

Nella vita emergono due forze complementari e opposte, lo Yin e lo Yang. Yin rappresenta il freddo, il buio e la responsabilità, mentre Yang rappresenta il caldo, la luce e l’attività. Un ambiente equilibrato dovrebbe avere una giusta combinazione di queste due energie.

Il Feng Shui prende in considerazione la posizione e la disposizione degli oggetti in casa. Ad esempio, l’orientamento delle porte e delle finestre, la posizione del letto, la disposizione dei mobili e l’uso degli specchi possono influenzare l’energia in una stanza.

Cosa fare per armonizzare casa

Un primo passo per rendere casa più armonica è di creare un po’ di ordine. L’ordine ci aiuta a vivere più serenamente e ed elimina lo stress. Possiamo togliere quegli oggetti che ci trasmettono sensazioni negative e valorizzare quelli che infondono empatia con essi.

Un esempio di applicazione del Feng Shui è la sistemazione del letto, in modo tale che la testa sia rivolta verso una direzione favorevole. Una delle direzioni considerate di auspicio secondo il Feng Shui è l’Est o il Nord. Ciò dovrebbe migliorare il riposo e il sonno delle persone che utilizzano il letto così orientato.

L’uso di acqua e piante

Un altro esempio potrebbe essere l’uso di piante o fontane d’acqua in determinate aree della casa, per attirare l’energia positiva e migliorare il flusso energetico. L’acqua infatti è considerata un elemento che attira fortuna. La presenza di piante di piante e di acqua ci permette di introdurre nelle nostre case avvolte dal cemento, degli elementi che ci avvicinano alla natura.

Come posizionare gli specchi in casa

Secondo il Feng Shui, gli specchi sono considerati potenti strumenti per dirigere e riflettere l’energia all’interno di uno spazio. Si utilizzano per migliorare il flusso dell’energia e creare un’atmosfera armoniosa. Tuttavia, è essenziale posizionarli correttamente per evitare l’accumulo di energia negativa o il disturbo dell’equilibrio energetico.

Fra le regole da seguire c’è quella di evitare di mettere gli specchi in modo che riflettano oggetti negativi, come porte del bagno, wc o angoli affilati. Questo potrebbe far riflettere l’energia negativa nel resto dello spazio.

Possiamo amplificare le energie positive con gli specchi. Ad esempio, collochiamo uno specchio di fronte a una finestra per riflettere la luce naturale e creare una sensazione di spaziosità. Possono riflettere anche immagini piacevoli, come un bel quadro, oggetti di valore artistico o sentimentale. Questo aiuta ad aumentare l’energia positiva nell’ambiente.

In che punto collocare lo specchio in camera da letto

Specchi nella camera da letto: evita di posizionare grandi specchi direttamente di fronte al letto. Secondo il Feng Shui, questo potrebbe causare insonnia o instabilità emotiva. Meglio collocare gli specchi in modo che il letto non sia direttamente visibile attraverso essi, mentre ci si trova a letto.

Assolutamente da evitare gli specchi con superfici sfaccettate o spezzate. Questi possono creare energia instabile e scomposta. È meglio optare per specchi con superfici lisce e chiare.

Questi piccoli consigli a costo zero, ci aiuteranno ad avere una casa più organizzata e che trasmette onde di energia positiva, per la nostra felicità e fortuna.