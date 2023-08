Come eliminare la puzza di aglio, cipolla e grasso in cucina e nell’ingresso di casa

Il grasso del soffritto all’ora di pranzo rimane fino a sera, ci chiediamo come eliminare gli odori della cucina ma non troviamo risposte. Proviamo ad analizzare le cause e capire come fare. Se la cucina profuma anche tutta la casa compreso l’ingresso avrà un buon odore. Come eliminare la puzza invece?

Per neutralizzare gli odori della cucina possiamo utilizzare solo ed esclusivamente prodotti naturali. Li abbiamo in dispensa o in frigo e possiamo addirittura riciclarli se stanno andando a male. Per esempio possiamo farlo con i limoni. Non appena si stanno scurendo possiamo bollirli per 10 minuti dopo averli tagliati a meta. Possiamo grattugiare le bucce e farli a pezzetti. Aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato e l’odore di limone sarà intenso e sovrasterà quelli della roba cucinata.

Se stiamo andando a dormire e l’odore di cucinato non è andato via allora mettiamo qualche cucchiaio di aceto in una ciotola e lasciamola in cucina tutta la notte. L’odore di grasso dovrebbe venire assorbito gradualmente. Naturalmente se stiamo conservando aglio e cipolle in cucina apriamo le finestre per qualche ora al giorno e durante tutta la notte. Se gli odori si mischiano potrebbero finire in giro per la casa e sarebbe impossibile liberarsene. Soprattutto in un ambiente chiuso.

W l’aceto

Come eliminare la puzza di aglio, cipolla e grasso? Uno dei rimedi più efficaci è la creazione dei pot-pourri. Scorze di agrumi, bucce di mela, chiodi di garofano, bastoncini di cannella, rosmarino, sono elementi che messi insieme interagiscono creando profumi che assorbono i cattivi odori. Mettiamo gli ingredienti in un pentolino e facciamoli bollire, già con il vapore l’odore comincerà a propagarsi per la casa. In seguito sistemiamo la ciotola nell’ingresso e l’odore quando entreremo in casa sarà perfetto.

Quando utilizziamo aglio e cipolla li tagliamo a metà e spesso non li utilizziamo del tutto. Aglio e cipolla tagliati a metà sono in grado di rendere insopportabile l’aria della casa. Devono essere conservati nella maniera migliore. Per neutralizzare lo zolfo che emanano abbiamo rimedi immediati per le mani, ma per gli ambienti il discorso cambia. Le mani possono essere lavate con succo di limone o detergente per i piatti agli agrumi. Ma anche con sale e aceto. Ma gli ambienti?

Come eliminare la puzza di aglio, cipolla e grasso con una buona areazione e del limone

Aglio e cipolla sono in grado di infestare la cucina e di arrivare fino alle altre stanze, compreso l’ingresso. Entrare in casa da soli o con ospiti e sentire subito l’odore di aglio e cipolla non è il massimo. Cominciamo lavando attentamente il tagliere utilizzato per tagliare aglio e cipolla, quindi riponiamolo fuori ad asciugare. Non utilizziamo lo stesso tagliere in cui abbiamo tagliato dell’aglio e delle cipolle per fare a fette pane, affettato o mozzarelle. Sarebbe un disastro.

Possiamo preparare un misto di bucce di mele e bacche di mele e aggiungere della mentuccia, possiamo comprare degli incensi aromatizzati o liquidi da nebulizzare sempre alla mela e alla menta. Questi incensi li utilizziamo per l’ingresso o la camera da letto se gli odori si sono propagati. Per la cucina basterà lavare tutto con un detersivo biologico al limone. Fornelli, posate e piatti, pentole e lavandino. Una pulizia completa e le finestre aperte elimineranno l’odore di aglio e cipolla nel giro di 1 ora. Purché la scorta restante di questi condimenti rimanga di fuori insieme al tagliere che si sta asciugando.

