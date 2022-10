Come e quando togliere un nido di api o di vespe dal giardino

Capita spesso in giardino di rilevare la presenza diffusa di api o di vespe. Ed in tal caso è alta la probabilità che nelle vicinanze si sia formato un nido. Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che il periodo ideale per la rimozione di un nido di vespe o di api è quello corrispondente all’inizio della primavera.

E questo perché è probabile che il nido si sia appena formato. Dopodiché, in altri periodi dell’anno, rimuoverlo potrebbe essere non solo difficile. Ma anche potenzialmente pericoloso. In quanto poi il nido tenderà ad aumentare di grandezza e, quindi, ad ospitare un vero e proprio sciame di api o di vespe.

Come e quando togliere un nido di api senza ucciderle

Detto questo, per la rimozione di un nido di vespe o di api la soluzione migliore è sempre quella di rivolgersi ad un esperto. Per non correre dei rischi. Ma in ogni caso ci sono tanti metodi e rimedi naturali, e quindi incruenti, per rimuovere il nido di api o di vespe. E per fare in modo che le api o le vespe si trasferiscano poi da qualche altra parte senza ucciderle.

Nel dettaglio, per la rimozione e per l’abbattimento del nido di vespe o di api, con delle soluzioni fai da te, occorre sempre adottare la massima prudenza e accortezza. Precisamente, occorre munirsi di guanti protettivi ed anche di un dispositivo per la protezione del viso.

Come rimuovere e abbattere un nido di vespe con l’affumicatura

A questo punto, come metodo incruento per liberarsi di vespe e api, e del nido, la soluzione più utilizzata è quella dell’affumicatura. In pratica, muniti di un bastone, avvicinare della carta in combustione all’interno di un contenitore di metallo. Il fumo sarà infatti in grado di stordire le vespe che scapperanno via. Ripetendo eventualmente la procedura in quanto le api e le vespe sono degli insetti davvero ostinati. Dopodiché sarà possibile abbattere il nido. Ecco, quindi, come e quando togliere un nido di api.

Come evitare la formazione di nuovi nidi rendendo l’ambiente del tutto inospitale

In più, per evitare che nella stessa zona le api o le vespe tornino a proliferare, creando un nuovo nido, si potrà cospargere nell’area l’insetticida. Oppure in alternativa vanno bene pure lo zolfo o la naftalina al fine di andare a creare, per gli insetti, un ambiente che poi sarà del tutto inospitale.

