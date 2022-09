Avere labbra simmetriche, sensuali e grandi al punto giusto è un vero cruccio per moltissime persone. Oggigiorno, il famoso “ritocchino” è alla portata di tutti e sempre più donne, ma anche uomini, si sottopongono al filler per sfoggiare un effetto rimpolpato che possa sembrare quanto più naturale possibile. In buona sostanza, il medico inietta il filler nelle labbra mediante apposite siringhe, le quali sono dotate di aghi piuttosto sottili. La zona da trattare è molto delicata e per questo motivo, prima del filler si applica sulle labbra una crema anestetica.

Tuttavia, c’è anche chi desidera migliorare l’aspetto delle proprie labbra senza l’uso di queste sostanze. Per questo motivo cerca soluzioni alternative. Una di queste è il make up. Si parte sempre da una buona idratazione delle labbra e a tal proposito ricordiamo che anche una passata di burrocacao è fondamentale per rendere le labbra subito più morbide. Non tutti sanno che esistono anche alcune semplici ricette per creare un efficace burrocacao fatto in casa.

Oltre al tradizionale make up, sta spopolando un’altra tecnica che promette labbra voluminose e definite in pochi minuti.

Ecco, dunque, come avere labbra perfette, più carnose e rimpolpate senza filler

Mai sentito parlare del lip blushing? Un’evoluzione del classico tatuaggio labbra che sta raccogliendo sempre più consensi. Questo trattamento, dicono gli esperti del settore, è poco invasivo e garantisce un risultato semipermanente che dura diversi mesi. I pigmenti utilizzati per il lip blushing donerebbero alle labbra un effetto leggermente “arrossato”, regalando un colorito sano e fresco a tutto il viso.

Le labbra sottili, secche e screpolate non saranno più un problema

La tecnica del lip blushing promette di eliminare le dicromie delle labbra e di creare maggiore definizione con un colore sfumato per non alternare i lineamenti. In genere, il trattamento si compone in due sedute (a distanza di un mese l’una dall’altra). Nella prima seduta, con l’aiuto di un professionista si deciderà il colore e la forma più adatta. Poi, si passa al disegno vero e proprio. Nella seconda seduta, invece, si procederà al ritocco.

Come truccare le labbra per farle apparire più grandi senza trattamenti ma solo con il make up?

Innanzitutto si consiglia di effettuare periodicamente uno scrub delicato e nutriente. In questo modo si elimineranno eventuali pellicine e si prepareranno le labbra al make up. Poi, applicare un balsamo labbra e poi eliminare l’eccesso con un fazzolettino. A questo punto si dovrà creare il contorno con una matita di un colore leggermente più scuro rispetto al colore delle labbra. Sfumare il colore verso l’interno. Successivamente, applicare una tinta labbra picchiettandolo con le dite solamente nella parte centrale delle labbra. Dunque, ecco come avere labbra perfette in poche mosse.

Lettura consigliata