Audaci e brillanti, questi segni zodiacali sapranno cavalcare la fortuna per realizzare i loro sogni e vivranno emozioni sorprendenti in amore

A volte le stelle remano contro e mettono a dura prova la nostra resistenza. Nella vita non ci si può fidare nemmeno degli astri. Se poi ci si mette Saturno, che è sempre contro, nervosismo alle stelle e tensioni assicurate. È quello che succede al nostro amico Scorpione, che avrà un mese impegnativo e dovrà cavarsela sempre da solo. Impegnativo non vuol dire negativo, ma niente gli sarà regalato e dovrà faticare, darsi da fare e pazientare in attesa di soddisfazioni che saranno lente a venire.

Sul lavoro gli saranno affidati incarichi importanti, ma addio al tempo libero. In amore sorprese in vista. Se qualcuno va via, presto sarà rimpiazzato. Gli astri consigliano di valutare con attenzione le persone con cui stringere legami perché se gli opposti si attraggono, i mondi troppo diversi, nel tempo, sono difficili da governare. Richiedono adattamento e qualche importante rinuncia. Nelle coppie le discussioni saranno il sale del rapporto senza minarlo. I legami forti resistono alle intemperie, nella vita.

Dolci emozioni

Mese impegnativo anche per un segno di terra come la Vergine. I pianeti saranno altalenanti nel concedere i loro favori. E allora tiriamo fuori la grinta per conquistarci quello che vogliamo. Il successo non sarà facile, ma non irraggiungibile. I percorsi impervi e in salita. Ma non si può certo dire che la Vergine si sottrae alla fatica del lavoro, che per lei è sacro, puntigliosa e perfezionista fino all’eccesso. Gli astri consigliano di osare, di uscire dai limiti del proprio orticello e di vincere le proprie paure. Solo così si verrà ripagati. In amore è il momento di tubare. Dolci emozioni e meravigliose sensazioni l’attendono. L’armonia dei sentimenti invade il suo cuore rendendolo felice.

Le stelle consigliano di non peccare troppo di gola soprattutto con dolcetti e cioccolato. La linea ne risentirebbe.

Audaci e brillanti, questi segni zodiacali sapranno cavalcare la fortuna per realizzare i loro sogni e vivranno emozioni sorprendenti in amore

Dovranno rimboccarsi le maniche anche gli eleganti Bilancini, armonici e raffinati. Le stelle hanno deciso di concedere poco questo mese per permettere a ognuno di dimostrare quello che vale. Niente regali dunque, ma solo opportunità da cogliere con grinta e audacia. Le proposte lavorative non mancheranno, ma il tempo libero diventerà sempre più un miraggio. Non mancheranno soddisfazioni finanziarie e una piacevole sorpresa a fine mese. Così dicono le stelle.

Sarà faticoso mantenere l’armonia anche sul piano sentimentale, che risentirà del peso degli impegni lavorativi. I partner si sentiranno un po’ trascurati e qualche battibecco sarà inevitabile. Ma la vita amorosa è sempre così e anche lì bisogna mettercela tutta per far quadrare le cose. Le stelle consigliano eleganza nel condurre la vita di coppia. Alla fine si verrà ripagati. Audaci e brillanti, questi segni zodiacali riusciranno ad imbrigliare la fortuna per portarla dalla loro parte.

