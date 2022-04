Tra le tante faccende domestiche troviamo anche la pulizia dei pavimenti. Un’azione semplice che inizialmente, in alcuni casi ancora oggi, viene svolta con panno ed effettuata con una pezza di microfibra e una scopa.

Mentre oggi si fa con un attrezzo chiamato mocio. Un oggetto praticissimo utile per una rapida pulizia di tutta la casa. Questo utilissimo strumento è usato con frequenza e ha uno svantaggio rispetto alla pezza, infatti, è quasi impossibile mantenerlo pulito.

Dati i suoi frequenti utilizzi il mocio con il passare del tempo diventa un cumulo di sporcizia e umidità. Proprio per queste ragioni perde anche il suo colorito iniziale divenendo grigio e maleodorante. Oltre a trasformarsi in un vero e proprio ricettacolo di batteri che vi si annidano ad ogni utilizzo. Per averlo sempre pulito e quanto più possibile privo di batteri il mocio andrebbe lavato ed igienizzato ad ogni utilizzo. Inoltre è indispensabile asciugarlo esposto alla luce solare.

Per lavare e pulire il mocio ed averlo sempre profumatissimo e igienizzato, basta 1 solo trucchetto naturale che evita di far puzzare i pavimenti

Per igienizzarlo ed eliminare il cattivo odore possiamo utilizzare una miscela di acqua e aceto. Un ingrediente del tutto naturale dalle proprietà antibatteriche e che neutralizza gli odori.

Per farlo ci occorrono un secchio, dell’acqua calda e dell’aceto. Immergere il mocio nella soluzione e lasciar riposare per 3 ore circa. Risciacquare il mocio e lasciar asciugare al sole, fino alla completa asciugatura.

Una volta asciutto il mocio apparirà nuovamente del suo colorito iniziale e sarà privo di ogni cattivo odore, pronto per essere riutilizzato.

Dunque, per lavare e pulire il mocio ed averlo sempre profumatissimo e igienizzato, basta 1 solo ingrediente naturale.

Un altro rimedio naturale che potremmo aggiungere all’acqua per la pulizia del mocio sono alcune gocce di olio essenziale di lavanda che oltre a profumare notevolmente il mocio, avrebbero anche una funzione antimicrobica.

Lavaggio in lavatrice

La sua pulizia infine può essere anche effettuata in lavatrice. Tuttavia per evitare di fare un lavaggio esclusivamente per il mocio possiamo riporre all’interno del cestello anche i tappeti del bagno e gli stracci per la polvere. In lavatrice oltre ad aggiungere il detersivo per i panni possiamo aggiungere l’aceto dall’azione antibatterica.

