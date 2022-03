Mese adamantino per questi 3 segni zodiacali che coroneranno i loro sogni nel lavoro e in amore col favore delle stelle

Non si arrende facilmente questo segno zodiacale anche di fronte alle difficoltà, ma le affronta ruggendo e finisce per batterle. Nella vita ci vuole coraggio e il Leone ne ha da vendere. È nelle sue corde osare, rischiare e spostare lo sguardo oltre l’orizzonte del suo orticello per conquistare nuovi traguardi sempre più ambiziosi. Non ama le conquiste facili e d’altronde non lo sono mai nella vita. La fortuna asseconda gli audaci, dice un vecchio detto, e tocca con la sua mano cieca chi saprà accostarsi di più ai confini con l’ignoto. Le stelle consigliano di rafforzare i rapporti, ma è un consiglio superfluo. Il Leone lo sa già. Nel rapporto di coppia è romantico e premuroso, devoto e affidabile. Sa che i sentimenti veri contano molto nella vita. Le stelle gli preparano un fine mese di fuoco e di grandi successi.

Bando alla noia

Mese scoppiettante fin dall’inizio per un altro segno di fuoco, il Sagittario. Sempre alla ricerca di spazi immensi e sconfinati in cui poter correre con il vento in faccia per soddisfare il suo intenso desiderio di libertà, avrà un aprile eccitante e frizzante, in linea con le sue corde. Vento in poppa nelle questioni lavorative, che saprà affrontare con grinta ma anche con il suo fascino interlocutorio, che chi lo frequenta conosce bene. Parlare con un Sagittario non sarà mai noioso, perché riesce a spaziare con grande abilità e sa essere un buon ascoltatore. Cosa non comune.

È un mese in cui dare spazio alla creatività e alla fantasia costruttiva. Le stelle consigliano di non eccedere e di tenere sotto controllo irritabilità e nervosismo. Per i single sarà il momento propizio per incontrare l’anima gemella e per vivere storie frizzanti e appassionate. Nella vita di coppia è inevitabile qualche frizione da risolvere con pazienza e saggezza. La routine non è certo complice dell’amore, che ha bisogno di novità ed emozioni. Ma il fascino e la creatività non gli mancano e gli permetteranno di sconfiggere la noia.

Mese adamantino per questi 3 segni zodiacali che coroneranno i loro sogni nel lavoro e in amore col favore delle stelle

Periodo di incubazione questo mese per gli Acquario, che avranno tanta energia e creatività ma non ancora le soddisfazioni promesse dalle stelle. Momento al top per concentrazione e desiderio di rinnovare la propria vita professionale e anche efficienza alle stelle nella prima parte del mese. È il momento di costruire e di pazientare ancora un po’ per vedere i risultati. Le stelle consigliano di non affaticarsi troppo e di non disperdere preziose energie che potrebbero venir meno alla fine del mese.

Per i single, questo è il momento di cogliere le occasioni al volo e di non indugiare perché ogni ritardo potrebbe essere fatale. La vita di coppia va rispolverata con nuove emozioni per non farla soccombere ingoiata dalla noia. Gli Acquario dovranno dare fondo al loro romanticismo e torneranno a tubare come colombi in primavera. Mese adamantino per questi 3 segni zodiacali, dunque, che sanno assecondare e guidare la fortuna.

