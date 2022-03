Ci chiediamo come sarà la nostra primavera, se saremo fortunati nel lavoro, negli incontri o in amore. Se avremo la salute che ci serve per mordere la vita con grinta. Lo chiediamo alle stelle perché sappiamo che l’impegno e la volontà a volte non bastano e ci serve anche una spintarella della fortuna per disincagliarci dalle secche in cui ci siamo arenati.

Il mese della rinascita

Aprile è il mese in cui la primavera esplode con profumi, colori e germogli. Ma soprattutto con la luce che si fa più intensa, quasi abbagliante. Le tiepide giornate di sole, che ci fanno pregustare l’estate e i giorni più lunghi che rendono i pomeriggi interminabili, ci invitano ad uscire e a godere del sole come lucertole. È il momento di abbandonare ogni indugio e questo anche le stelle lo sanno.

Tra i segni favoriti c’è sicuramente l’Ariete. Il Sole transita in questo segno illuminando ogni cosa al suo passaggio. Mercurio segue a ruota portando con sé una ventata di creatività. Momenti felici sicuramente, che bisogna cogliere al volo per realizzare i propri desideri e mettere in campo progetti e idee creative. Le stelle donano a questo segno energia e forza di volontà e si deve approfittarne. L’Ariete sarà determinato nell’inseguire i suoi desideri e rinuncerà anche a riposarsi, se necessario. Le stelle consigliano di aver cura del proprio benessere e di fare movimento oppure praticare la meditazione. Alla fine i pensieri saranno più audaci e permetteranno di mettere a fuoco le priorità. Le decisioni risulteranno più fluide. La presenza di Venere nel cielo dell’Ariete promette incontri entusiasmanti.

Aprile brillerà di fortuna non solo per l’Ariete ma anche per altri 2 segni zodiacali che potranno coronare i loro sogni

Aprile è un momento interessante anche per il segno dei Pesci. Sta vivendo un periodo faticoso ma fertile. Ci sono tante proposte e progetti in cantiere, tante idee nuove che richiedono tuttavia impegno e costanza. La placida vita “aquatica” dovrà essere accantonata per il momento per fare largo alla frenesia del lavoro e degli incontri professionali. I sogni non si realizzano da soli mentre oziamo seduti in poltrona. Le stelle chiedono un aiutino. In amore si aprono le danze e sono favoriti gli incontri. Per i single è arrivato il momento di cercare l’anima gemella e magari il grande amore.

Anche per i Gemelli questo è un momento di crescita. Giove traffica per la riuscita professionale di questo segno, che sarà traghettato verso il successo. Bando ai dubbi e alle incertezze, ma grande lavoro interiore per rafforzare l’autostima. Le stelle consigliano di controllare la tensione e di evitare conflitti e ostilità perché si stanno aprendo nuovi orizzonti di successo. La rivincita è assicurata. Aprile brillerà di fortuna non solo nel campo professionale. Anche l’amore regalerà a questo segno nuove emozioni e si vestirà di erotismo.

