Splendida davvero una battuta che girava sul web nei giorni scorsi e che aveva come protagonisti due amici in cerca di vacanze. Uno dei due chiedeva all’altro dove potesse andare in vacanza nella settimana di Ferragosto con pochi euro a disposizione. L’altro con praticità che potremmo definire quasi scozzese, rispondeva che con gli spiccioli sarebbe potuto andare a “divano marittima”, restandosene direttamente a casa. E, in effetti con tutti i clamorosi rincari che ci sono stati nelle ultime settimane, diventa difficile pensare di trovare una vacanza low cost. Soprattutto se l’unico periodo di ferie familiari coincide proprio con Ferragosto. Comunque, statistiche alla mano, avevamo suggerito nei giorni scorsi ai nostri Lettori la meta italiana che non avrebbe subito rincari perlomeno in materia di costi della spiaggia. Oggi parleremo di un’altra molto apprezzata dalle famiglie e considerata a buon prezzo.

Premiata più volte con la Bandiera Blu

Attrezzatissima per le famiglie e ideale per una vacanza rilassante e piacevole, ma senza rischiare di finire senza soldi, è questa destinazione. Cercando quindi una meta marina che non ci costi una follia e nello stesso tempo si adatti alle esigenze di molte famiglie, ecco spuntare Marina di Bibbona. Non è certamente una meta che ha la fama di Rimini e Riccione, Jesolo e Lignano Sabbiadoro, Gaeta o Ischia. Solo per fare qualche nome delle più famose tra le tantissime proposte italiane. Ma Marina di Bibbona piace e anche molto alle famiglie che trovano in questo mare il relax giusto, senza che manchino però i servizi e la bellezza stessa delle acque. Ricordiamo, infatti che questa località vanta parecchie Bandiere Blu nel suo palmares. Marina di Bibbona, provincia di Livorno, Toscana, potrebbe essere la meta adatta per molte famiglie italiane.

Attrezzatissima per le famiglie e ideale per una vacanza con bambini e animali questa meta diversa dal solito e premiata per il suo mare cristallino

Sicuramente questa meta può offrire al turista pernottamenti per tutte le tasche. Alberghi e appartamenti, residence e case vacanza, campeggi e villaggi. Sono a disposizione dei clienti anche parecchie strutture che offrono sport e zone relax, con un litorale marino dalla sabbia fine, che si estende per diversi chilometri. E, caratteristica davvero piacevole di questa zona è anche la pineta che corre parallela alla spiaggia.

Lettura consigliata

Non il solito mare e la montagna o il borgo e il castello ma questa meta selvaggia per chi cerca un po’ di avventura e tanto relax