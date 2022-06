Prendiamo il pc e andiamo alla ricerca di una meta mare ancora disponibile se non abbiamo ancora fatto le ferie. Cerchiamo innanzitutto il parere positivo dei turisti e, perché no, i suggerimenti della nostra Redazione. Quindi, un mare premiato per la sua bellezza. Poi aggiungiamoci che si mangi bene e non si spenda troppo. Magari che stabilimenti e spiaggia non abbiano subito rincari a doppia cifra come alcune zone italiane. Chiudiamo ancora con la speranza che ci sia vita e la sicurezza di affrontare una vacanza senza avere paura di incorrere in qualche spiacevole inconveniente. Ebbene, la nostra meta è presto trovata. Sperimentata di persona per i nostri Lettori e pluripremiata. Ha tutte le caratteristiche che vorremmo da una vacanza. Andiamo a scoprirla assieme.

La prima meta turistica balneare della regione

Bandiera Blu per il suo mare e premiata come spiaggia più low cost d’Italia, l’antica Sena Gallica è davvero una bellezza a 360 gradi. Senigallia, comune dalle antiche origini, è secondo le statistiche la meta marchigiana col maggior numero di presenze turistiche balneari. Accoccolata attorno alla bellissima Rocca Roverasca propone al turista tutto il suo fascino antico. Recentemente è stata al centro dell’attenzione di molte riviste italiane e internazionali di turismo per un pregio particolare. Sarebbe infatti la spiaggia italiana che non ha risentito degli aumenti di ombrelloni, lettini e via dicendo. Collocandosi invece all’opposto di alcune località del Tirreno. Qui il mare è stato premiato con la Bandiera Blu, che garrisce orgogliosa in ogni stabilimento. Qui, sul lungomare si alternano dei deliziosi ristorantini in cui è possibile mangiare il pesce senza lasciarci giù un capitale.

Bandiera Blu per il suo mare e premiata come spiaggia più low cost d’Italia questa meta ci conquisterà anche per la sicurezza e la cucina deliziosa

Anche i prezzi degli hotel sono davvero competitivi e, per chi cerca una vacanza low cost, attenzione anche ai tanti campeggi, appena fuori dalla città sul cosiddetto “lungomare Levante”. Colpisce anche l’attenzione del turista una presenza massiccia ed organizzata delle Forze dell’Ordine. Polizia e Carabinieri, ma anche Polizia Municipale presenti sempre nel pattugliamento del territorio.

Un vanto anche questo per Senigallia che vuole offrire proprio tutto al turista che la sceglie. Senza dimenticare i tantissimi e meravigliosi borghi che la circondano.

