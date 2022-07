La nostra casa sembra attirare ogni giorno ogni genere di insetto esistente. Non facciamo in tempo a liberarci delle zanzare o delle cimici che ecco spuntare scarafaggi o mosche. Sembra proprio che questi insetti amino la nostra casa proprio quanto noi. Sebbene alcuni di questi siano completamente innocui, non è piacevole ritrovarseli davanti. Apriamo la credenza e vediamo sbucare queste piccole larve che si muovono e il solo pensiero di mangiare ci disgusta. Proprio come le farfalline del cibo, i pesciolini d’argento sono forse tra gli insetti che più infestano le nostre case. Come facciamo a liberarcene una volta per tutte?

Sbarazziamoci dei fastidiosi pesciolini d’argento in casa con questo semplice e furbo trucco tramandato da generazioni dalle nonne

I pesciolini d’argento non sono altro che degli insetti lucifughi, i Lepisma saccarina. Anche se vengono chiamati pesciolini non hanno nulla in comune con i pesci, né tantomeno nuotano. Questo particolare insetto che infesta le dispense, le librerie e gli armadi è ghiottissimo di carboidrati. A differenza di quanto si pensi, non è attirato dall’umidità come altri insetti. Anche se è sempre utile sbarazzarsi dell’umidità nell’armadio per evitare di impregnare i capi. Liberarsene non è facile, anche perché spesso neanche riusciamo a trovarli. Più che altro ci accorgiamo della loro presenza per le macchie gialle sui libri o indumenti rovinati.

Come creare la trappola perfetta per eliminarli

Uno dei metodi più diffusi per tenerli lontano è rendere inospitali i luoghi che preferiscono utilizzando oli essenziali pungenti o prodotti chimici che fanno da repellente. Ma non sempre questi metodi sembrano funzionare, perché non tutti si fanno ingannare. Allora, la soluzione più veloce e pratica è quella di intrappolarli tutti per debellarli completamente. E per farlo utilizzeremo un piccolo stratagemma che già le nostre nonne conoscevano bene, ci serviremo della mollica di pane.

Come detto in precedenza, questi insetti sono ghiotti di carboidrati. Procuriamoci alcune ciotole dai bordi alti, anche dei vasi in ceramica andranno bene. All’interno posizioniamoci della mollica di pane e mettiamo i vasi in alcuni punti strategici. Posizioniamoli nell’armadio, in fondo alla libreria e nella credenza, così da attirarli tutti. Per potenziare l’effetto della mollica possiamo ricoprirla di zucchero, così diventerà un’esca irresistibile. Attendiamo un paio di giorni, controllando di tanto in tanto, e vedremo il vaso pieno di pesciolini. A questo punto buttiamoli via e ricreiamo la trappola per assicurarci di averli eliminati tutti.

Quindi, sbarazziamoci dei fastidiosi pesciolini d’argento in casa senza fatica con questo facile rimedio. Le nonne ne sapevano una più del diavolo, come si suol dire, su tantissime soluzioni casalinghe. Addirittura, avevano trovato il modo di tenere lontano le zanzare utilizzando solo una pianta aromatica. Quindi, forse prima di ricorrere a prodotti chimici potremmo seguire i loro suggerimenti.

Approfondimento

Le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica