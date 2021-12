Nella vita succede spesso di provare attrazione o di volersi avvicinare ad una persona senza riuscire a capirne il perché.

L’oroscopo potrebbe anche influire sulla nostra personalità, infatti sembrerebbe che questi siano i 5 segni zodiacali più permalosi ed il nostro potrebbe essere tra di essi.

Potrebbero quindi esserci dei segni zodiacali che inconsapevolmente si attraggono a vicenda, sviluppando con il tempo anche delle bellissime storie d’amore.

Attrazione fatale e compatibilità assoluta per questi segni zodiacali che sono in cerca d’amore secondo l’oroscopo

Quando si parla di attrazione non si intende solo quella fisica, ma anche quella che ci porta a relazionarci con quella persona.

I nati sotto il segno dell’Ariete sono molto attratti sia dai Sagittario che dai Leone, in quanto sono tutti segni molto passionali, avventurosi e istintivi.

I Toro e gli Acquario si completano perfettamente a vicenda, in quanto ognuno di essi ha qualcosa che manca all’altro, riuscendo così a costruire una relazione solida. Riescono infatti a raggiungere una stabilità tramite la comprensione e la dolcezza.

I nati sotto il segno del Gemelli sono attratti dalla Vergine soprattutto a livello mentale perché riescono a capirsi, finendo spesso per fare coppia stabile.

Ci sono poi Cancro e Pesci che sono segni d’Acqua e, essendo molto simili, hanno una grande intesa poiché sono entrambi generalmente molto amorevoli e dolci. Hanno davvero tutti gli ingredienti per formare una coppia perfetta ricca di passione, romanticismo ed amore.

Inoltre, potrebbe essere curioso sapere che uno di questi due segni d’Acqua potrebbe rivelarsi l’insospettabile segno zodiacale che sarà fortunatissimo in amore a dicembre.

Il Leone è in cerca di un partner come il Sagittario, da cui si sente costantemente stimolato e che lo porterà a fare esperienze che forse da solo non farebbe.

Allo stesso modo, i Gemelli troveranno nella Vergine il partner che da sempre cercavano, completandosi a vicenda e costruendo una base solida per il futuro.

Procedendo con i segni zodiacali

La Bilancia forma una coppia fantastica con lo Scorpione; si sentiranno attratti sia fisicamente che mentalmente l’uno dall’altro e, nonostante i possibili litigi, si riavvicineranno sempre.

Il Sagittario, come detto in precedenza, è particolarmente affine con il Leone in cui vede una figura attraente e fidata con cui instaurare una relazione duratura.

Sorprendentemente, il Capricorno si trova a suo agio con chi è dello stesso segno, avendo un’attrazione soprattutto mentale, che possa stimolarlo continuamente a raggiungere gli obiettivi.

Curiosità

Non tutti sanno che tutti e dodici segni zodiacali vanno distinti in base al loro elemento, che può essere: fuoco, terra, aria o acqua.

I segni che fanno parte dello stesso elemento generalmente sono caratterizzati da particolari modi di essere e, conoscendoli, riusciremo a comprendere meglio l’altra persona.

