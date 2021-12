Quando rientriamo dall’ufficio, avremmo solo voglia di infilare le pantofole, consumare un pasto frugale e accoccolarci sul divano con la nostra dolce metà.

Anche se realizzassimo queste aspettative poco pretenziose, probabilmente non riusciremmo a rilassarci davvero. Infatti, lo sguardo cadrà irrimediabilmente sullo stendibiancheria abbandonato in salotto su cui troneggia una pila di vestiti che aspettano di essere stirati.

Senza dimenticare i piatti impilati nel lavello che attendono di essere sistemati in lavastoviglie e i peli di cane/gatto che si intravedono sul pavimento.

Insomma, per evitare che la nostra amata dimora assuma l’aspetto di un tugurio malconcio, spesso abbandoniamo ogni desiderio di relax e cominciamo a rassettare.

Nonostante esistano trucchetti che ci permettono ad esempio di evitare il ferro da stiro o velocizzare altre faccende, il tempo non basta mai.

Quello dell’organizzazione domestica è per moltissimi un vero e proprio problema, a cui sembra non esserci soluzione.

Per fortuna, la tecnologia accorre prontamente in nostro soccorso: pochi lo sanno ma il segreto per organizzare i lavori domestici si nasconde nel nostro smartphone.

Sono infatti state ideate delle applicazioni gratuite e disponibili per sistemi Ios e Android, che potrebbero aiutarci a gestire meglio il ménage quotidiano.

Clean my House

Difficile trovare un nome più iconico per l’app volta a pianificare in modo efficace le faccende domestiche.

Consente di ordinarle per categorie e di inserirle in un promemoria quotidiano.

Parole d’ordine: praticità ed efficienza.

Cozi Family Organiser

Non sta scritto da nessuno parte che i lavori domestici sono competenza esclusiva della padrona di casa.

È giusta e sacrosanta un’adeguata divisione dei compiti in famiglia: parole che spesso rimangono astratte, ma non con questa app.

Elabora gli impegni giornalieri dei partecipanti e distribuisce le faccende in base alla disponibilità, ordinandole in un calendario condiviso e inviando mail di notifica.

Whasapp

I lavaggi in lavatrice, si sa, comprendono diverse variabili e questa app ci sostiene, aiutandoci ad essere sempre sul pezzo.

È una miniera di informazioni su come smacchiare i capi o quali gradazioni impostare per limitare eventuali danni agli indumenti. Non mancano consigli relativi al risparmio energetico e ricette per produrre detersivi ecologici.

Interessante anche l’uso della geo localizzazione per monitorare il meteo e poter quindi intuire come pianificare lavaggi e asciugature.