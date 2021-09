Ogni persona è diversa e, come tale, ha delle sfumature caratteriali che la contraddistinguono e fanno sì che affronti la vita in un determinato modo.

Certamente vedere la vita da un punto di vista positivo può essere favorevole, per esempio è fondamentale saper perdonare per stare bene.

Molti di noi però tendono ad essere particolarmente permalosi e prendersela per ogni piccola cosa gli venga detta.

In alcune circostanze, bisogna far attenzione anche quando si scherza poiché potremmo trovarci molto facilmente nei guai.

Non tutti sanno che sono questi i 5 segni zodiacali più permalosi secondo l’oroscopo

Chi è permaloso tende a non accettare nessun tipo di critica, neanche quelle più costruttive, risultando agli occhi degli altri una persona molto suscettibile.

Questa caratteristica potrebbe dipendere dal segno zodiacale a cui apparteniamo e ci sono segni più permalosi di altri.

Il Leone, come sappiamo, è il segno dello zodiaco più orgoglioso e quindi qualunque critica potrebbe ferirlo facendolo sentire attaccato.

Deve avere sempre l’ultima parola, per cui rischieremmo di finire ogni volta in discussioni senza fine.

L’Ariete è noto per essere istintivo e questo lo porterà, nel momento in cui si sentirà attaccato, a reagire senza pensarci.

È un segno tendenzialmente permaloso, oltre ad avere una personalità molto forte e bisognerà scegliere le parole giuste, altrimenti sarà dura riuscire a calmarlo.

I segni d’Acqua

Chi è dello Scorpione può apparire aggressivo ma è un segno che tende a rimuginare per lungo tempo.

Bisogna fare attenzione poiché, con loro, una scenata potrebbe anche essere frutto di cose successe molto tempo prima.

I nati sotto il segno del Cancro sono noti per essere particolarmente sensibili e questo li porta ad essere spesso feriti.

La loro permalosità può anche distruggere rapporti importanti, in quanto una parola sbagliata potrebbe essere causa di litigi e screzi.

Infine, il segno del Pesci è conosciuto per essere molto emotivo e sensibile.

Una parola sbagliata può essere causa scatenante di offese o lunghi pianti, soprattutto se li fa sentire giudicati senza apparenti ragioni.

Non sono amanti dei litigi e preferiscono i fatti: infatti potrebbero allontanarsi silenziosamente da un soggetto che li ha feriti profondamente.

Ricordiamo però che sarà un ottobre ricco di fortuna per alcuni di questi segni zodiacali secondo l’oroscopo, dobbiamo solo essere pronti a coglierla quando questa si presenta.

Attenzione a lui

Il Toro è un segno che tende a tenersi dentro le cose per diverso tempo, attende solo il momento giusto per accendere una lunga e interminabile litigata.

La cosa migliore da fare è far attenzione a moderare l’uso delle parole perché tendono a prendere tutto sul personale.

