Ancora una volta il social network TikTok diventa un vero e proprio mezzo di diffusione di nuove tendenze. Un esempio che abbiamo già trattato sulle nostre pagine è quello delle cosiddette soap brows, le sopracciglia saponate e all’insù che tutt’ora spopolano. Un’altra tendenza trucco che sempre più diffusa è quella del clean look, che trova i suoi esponenti più famosi in celebrità del calibro di Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Lily Collins e Zoë Kravitz. Cercando l’hashtag #cleanlook su TikTok, si avrà accesso a centinaia di video di clean look, di cui la maggior parte tutorial con in tutto più di venti milioni di visualizzazioni.

Il nome di questa tendenza certamente non sarà nuovo a chi frequenta Instagram o TikTok, ma di che cosa si tratta nello specifico? Trucco messo strategicamente, come se non se ne avesse affatto, sopracciglia folte e all’insù, guance leggermente arrossate, meglio se accompagnati da capelli perfettamente pettinati, senza ciuffi selvaggi, accessori dorati e vestiti monocromatici dai colori neutri. In poche parole: un modo per essere chic con apparente disinvoltura. Vediamo come realizzare la tendenza trucco del momento virale su TikTok.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il procedimento da seguire

Al di là di vestiti e accessori, di cui abbiamo citato quel che basta sapere, come realizzare la base trucco per ottenere un volto il pieno stile clean look? Il primo passo è detergere il viso con un apposita soluzione, per poi applicare siero, crema idratante, crema solare e booster illuminante. Infine, un velo delicato di fondotinta liquido poco coprente o di CC Clean. Il trucco deve essere minimal, con un contouring appena accennato, correttore attorno agli occhi, un velo di bronzer e blush ben sfumato sulle guance. A seguire, un velo di mascara e sopracciglia pettinate verso l’alto, meglio se con l’aiuto di un apposito fissante. Sulle labbra, picchiettare un lip balm dal colore naturale e non troppo acceso.

Ecco come realizzare la tendenza trucco del momento virale su TikTok

Come abbiamo appena visto, i prodotti da usare non sono pochi, a scapito di quanto si potrebbe pensare a leggere l’espressione “viso pulito”. Per completare il look, non resta che indossare gioielli color oro o, a seconda dei gusti, argento in stile bling-bling, assieme ad abiti monocromatici e dai colori neutri come bianco, beige, tortora, kaki, grigio o avorio.

Approfondimento

Non il semplice bob, ma ecco l’elegante taglio di capelli richiestissimo dalle celebrità e nei saloni di bellezza nonché destinato a spopolare durante l’inverno