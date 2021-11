Ormai anche l’uggioso e nebbioso novembre pian piano sta giungendo al termine per far spazio al mese di dicembre, che molti di noi stanno attendendo.

Alcuni stanno già cominciando ad addobbare casa con luci e alberi di Natale. Altri, invece, stanno solo facendo il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Ecco perché potrebbe essere utile sapere che sarà un 2022 fortunatissimo per questi 3 segni zodiacali dopo un 2021 altalenante che ci ha lasciati amareggiati.

Invece, per chi è ancora concentrato sul prossimo mese potrebbe rivelarsi una fine dell’anno ricca di belle sorprese, soprattutto a livello sentimentale per questo segno zodiacale.

Non solo Leone e Bilancia ecco l’insospettabile segno zodiacale che sarà fortunatissimo in amore a dicembre

Il mese di dicembre potrebbe portare diversi cambiamenti. Potrebbero infatti nascere ed evolversi nuovi progetti sia lavorativi che personali.

Al contrario, potrebbe essere un dicembre burrascoso per questo segno zodiacale che però avrà moltissima fortuna nel 2022, quindi dovremo solamente continuare a rimanere positivi.

L’ultimo mese dell’anno sembrerebbe essere positivo per il segno del Leone e della Bilancia, che però dovranno imparare ad ascoltare di più i bisogni del partner.

C’è però un segno in particolare che potrebbe godere di un mese ricco di amore ed anche molto positivo nella sua vita sociale, ovvero quello del Cancro.

Sarà un mese dove il romanticismo prevarrà su tutto, facendoci sentire particolarmente innamorati e felici con il nostro partner.

Chi invece è single potrebbe trovarsi persino in difficoltà, dovendo scegliere con chi uscire anche tra diversi corteggiatori, cosa per niente semplice.

Allo stesso tempo, potrebbe essere un dicembre molto intenso per quanto riguarda la vita sociale, trovandosi ad essere un punto di riferimento anche per chi cerca consigli.

Non solo Leone e Bilancia ecco l’insospettabile segno zodiacale che sarà fortunatissimo in amore a dicembre ed è proprio per questo che dovrà goderselo al meglio.

Caratteristiche del segno zodiacale

I nati sotto il segno del Cancro sono solitamente molto dolci, calmi e disponibili ed è proprio per queste caratteristiche che vengono molto apprezzati.

Come tutti i segni d’Acqua, è anche contraddistinto da empatia e una notevole sensibilità, tanto da riuscire ad addolcire anche chi è più scontroso.

Tendono però ad essere molto permalosi, infatti bisogna fare attenzione prima di parlare altrimenti si potrebbe urtare la loro sensibilità.

Approfondimento

È incredibile ma quasi nessuno conosce i colori portafortuna per ogni segno zodiacale