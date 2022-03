La maggior parte delle persone ama vestirsi bene. Infatti, questo è uno dei tanti modi per presentarsi con cura e rispetto per se stessi. Però molti, per non spendere soldi, spesso amano comprare abiti di seconda mano e andare a caccia di occasioni nei mercatini. Questa pratica è sicuramente lodevole perché riduce l’inquinamento tessile e dà anche la possibilità a un buon capo di passare di mano in mano senza finire buttato via.

Però se non si ha un occhio ben allenato, come abbiamo già visto nel caso del cashmere, a volte è controproducente. Si può infatti acquistare un indumento e vederlo deperire in pochissimo tempo. Per questo oggi spieghiamo come e cosa guardare per cercare di portare a casa il miglior prodotto possibile. È infatti necessario prestare attenzione se gonne, maglie, giacche e pantaloni hanno questi difetti. Infatti potrebbero essere usurati e non durare poi nel tempo. Scopriamo insieme di quali segni si tratta.

Le piccole cose a cui è meglio prestare attenzione

Prima di tutto è necessario osservare bene le cuciture esterne e poi metterle davanti a una fonte luminosa, allargandole delicatamente con le dita. Se si vede filtrare la luce significa che probabilmente sono lasse e che potrebbero rompersi dopo pochi utilizzi. Infatti generalmente negli abiti di buona fattura viene utilizzato un filo di cotone che risulta resistente alla pressione delle mani. Lo stesso vale quando le cuciture esterne sono molto diverse da quelle che si presentano all’interno. In materiali di minor qualità, infatti, si usa il nylon, che risulta molto più lasso. La stessa cosa vale per le zip esterne, che spesso indicano dei vestiti che non sono proprio di prima qualità. Notare anche un’eccessiva presenza di fili e filamenti potrebbe portare al ragionevole dubbio di trovarsi davanti a qualcosa di poco valore.

Attenzione se gonne, maglie, giacche e pantaloni presentano questi segni significa che sono di scarsa qualità e potrebbero rovinarsi in fretta

Un altro modo per capire la buona qualità di un vestito è tastarne la stoffa. Quando questa si presenta eccessivamente trasparente e troppo sottile non è un buon segno. Infine poi è necessario allenare il proprio tatto anche per capire il tipo di stoffa che si ha davanti. Se invece ci si volesse assicurare un vestiario di qualità per delle occasioni importanti come matrimoni, anniversari o battesimi ecco un consiglio da non perdere assolutamente.

