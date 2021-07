Questo periodo è pieno di cerimonie ed eventi all’aperto. Spesso queste occasioni però provocano più stress che contentezza negli invitati, soprattutto per quanto riguarda il dress code. Per fortuna però ci sono dei modi per avere dei capi sempre alla moda e un armadio che risponde alle nostre esigenze senza dovere spendere una fortuna. Avremo infatti dei vestiti da urlo adatti ad ogni occasione con questi due metodi che ci fanno risparmiare. Vediamo insieme con quali metodi possiamo risparmiare molti soldi e risultare sempre belle e impeccabili in ogni circostanza.

Il primo escamotage è una pratica che in pochi ancora mettono in atto, ovvero il noleggio. Infatti pagare un abito solo per alcuni giorni può essere un ottimo modo per risparmiare parecchi soldi. Quante volte infatti ci rassegniamo a mettere gli stessi capi, pur avendo voglia di osare con qualcosa di più costoso e particolare?

Facendo così ci toglieremo lo sfizio di apparire al massimo del nostro splendore nelle occasioni importanti senza però pesare troppo sul nostro portafoglio. In questo modo infatti potremo stupire tutti sfoggiando dei modelli di haute couture anche se non ce li possiamo permettere.

Comprare usato online

La seconda soluzione è invece una pratica parecchio conosciuta. Molte donne però la evitano categoricamente perché temono che comprare capi usati possa risultare stressante e anti-igienico. Niente di più falso. Per quanto riguarda la pulizia infatti basta prendere solo una precauzione di buon senso prima di indossarli, ovvero metterli in lavatrice con una bella dose di igienizzante.

Invece se si teme di non trovare la propria taglia si può sempre optare per lo shopping sul web. Ci sono infatti diversi siti che permettono agevolmente di navigare e di trovare in pochi click i capi più trendy del momento nella misura che desideriamo.

