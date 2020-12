Se si desidera avere un outfit impeccabile anche durante un Capodanno svolto in casa o se si ha un colloquio di lavoro importante per i prossimi giorni, bisogna decidere come vestirsi.

Necessità di una stiratura perfetta

Spesso, però, i capi d’abbigliamento più eleganti sono difficili da lavare e richiedono anche una stiratura perfetta. Per evitare di spendere i soldi in costose lavanderie, oggi consigliamo due trucchi semplicissimi e veloci per avere dei vestiti perfetti anche se non si ama stirare. Scopriamoli insieme.

Stendere bene

Stendere i propri panni nella maniera corretta è uno dei metodi più veloci per non dover mai toccare un ferro da stiro. Infatti, prendere con cura i vestiti bagnati dalla cesta, e posizionarli in maniera coerente e ordinata sullo stendino, può rappresentare un enorme aiuto. Se, dunque, si desidera sfruttare al massimo questo momento, l’ideale è girare al contrario i propri panni e sbatterli bene prima di stenderli. Questi piccoli gesti aiuteranno senz’altro a eliminare le pieghe.

Appendere vicino alla doccia

Ci sono, tuttavia, dei capi che non sono così semplici da gestire. Uno su tutti è la camicia. Per questo è consigliabile appenderla su una gruccia per farla asciugare.

Se rimangono comunque delle imperfezioni allora è meglio appenderla in bagno prima di fare una doccia calda. In questo modo, infatti, il vapore appianerà naturalmente qualsiasi tipo di fastidiosa pieghetta.

Oggi abbiamo svelato due trucchi semplicissimi e veloci per avere dei vestiti perfetti anche se non si ama stirare. Se si desidera scoprire altre curiosità su come tenere in ordine la propria casa e il proprio armadio, consigliamo di dare un’occhiata alla sezione dedicata a risparmio e famiglia presente sul nostro sito. Ad esempio, qui troviamo un paio di utili suggerimenti su come tenere in ordine il proprio appartamento senza troppi sforzi.