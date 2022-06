Con l’arrivo dell’estate tutti amiamo passare più tempo all’aria aperta. Soprattutto i bambini vogliono andare all’avventura e se hanno la fortuna di vivere in mezzo alla natura, amano esplorare campi e boschi. Ma sappiamo che i piccoli si cacciano spesso nei guai e i genitori previdenti portano sempre con sé un piccolo kit di emergenza per una giornata all’aria aperta, con disinfettante, cerotti, e ovviamente l’immancabile antizanzare. Ma a questo kit manca qualcosa. Dovremmo anche mettere in borsa un altro strumento utile a cui troppi non pensano. Vediamo quale.

Le zecche possono trasmettere encefaliti, febbri e altre malattie

Per quanto le zanzare siano portatrici di pericolose malattie, tra i parassiti a cui dobbiamo fare attenzione figurano in primo piano anche le zecche. Questi artropodi (attenzione, le zecche non sono insetti, ma appartengono alla famiglia degli acari) possono infatti trasmettere malattie molto pericolose non soltanto in paesi esotici e tropicali, ma anche qui da noi. Tra le malattie più gravi che potrebbero essere trasmesse dalle zecche, figurano ad esempio la meningoencefalite da zecca che colpirebbe il sistema nervoso e la malattia di Lyme che potrebbe avere conseguenze permanenti sulle articolazioni, il cuore e i nervi.

Tutti abbiamo in borsa cerotti e antizanzare ma non dimentichiamo questo medicinale per una giornata all’aperto coi bambini

Le zecche possono quindi essere pericolosissimi vettori di malattie. Dobbiamo proteggere con attenzione non solo noi stessi, ma anche bambini e animali, che spesso si avventurano in prati e boschi e spesso non notano la presenza delle zecche. Fortunatamente, in tutte le farmacie possiamo trovare degli spray antizecche (controlliamo che lo spray che stiamo acquistando protegga anche dalle zecche, non solo dalle zanzare) che possiamo applicare ogni volta che ci rechiamo in una zona naturale.

Come riconoscere le specie più pericolose

In Italia troviamo diverse specie di zecche. Le più pericolose per le persone sono tendenzialmente due: la zecca dei boschi (Ixodes ricinus) e la zecca del cane (Rhipicephalus sanguineuse). La prima tende ad essere più piccola, con testa e zampe nere e corpo arancione. La seconda ha un colore grigio-verdastro e un corpo molle. Tutti abbiamo in borsa cerotti e antizanzare, ma aggiungiamo subito anche uno spray antizecche.

Le zecche rimangono in agguato su fili d’erba, cespugli o sul terreno e si aggrappano agli animali che passano, per poi morderli e succhiare il sangue. È estremamente importante quindi proteggerci con uno spray antizecche, in particolare sulle gambe e sui piedi. Ricordiamoci di riapplicarlo regolarmente, soprattutto dopo aver nuotato in torrenti e laghi. Nelle acque dolci può inoltre nascondersi un parassita comune in Italia che causa dermatite e prurito.

