Cosa c’è di meglio di una giornata al lago o in riva al fiume? Soprattutto durante l’estate, chi non ha la possibilità di andare al mare, o preferisce evitare i luoghi troppo affollati, può godersi momenti di relax in riva al lago o al fiume. Se poi si tratta di specchi d’acqua balneabili, possiamo anche goderci una rinfrescante nuotata. Ma attenzione, anche al lago o al fiume dobbiamo fare la massima attenzione durante le nostre nuotate, perché questi ambienti non sono privi di pericoli. Tutti sanno che nei laghi e nei fiumi c’è il pericolo di correnti improvvise o mulinelli. Ma c’è anche un altro pericolo a cui dobbiamo fare attenzione: i parassiti che vivono nelle acque dolci.

Attenzione a questo parassita comune nelle acque dolci che causa una fastidiosa dermatite

A molti è capitato di essere attaccati da tafani o sanguisughe in riva al lago, ma anche nelle acque più profonde si nascondono parassiti insidiosi. Tra questi, ce n’è uno poco conosciuto e pressoché invisibile, che però può essere pericoloso. Questo parassita causa uno dei disturbi della pelle più comuni per chi si è appena goduto una nuotata al lago o al fiume: la dermatite del bagnante. Attenzione a questo parassita comune nelle acque dolci che causa una fastidiosa dermatite.

I sintomi sono pustole e prurito

La dermatite del bagnante viene anche chiamata dermatite da cercarie. Queste sono delle minuscole larve di parassiti simili a vermi (i trematodi) che solitamente infettano gli uccelli acquatici, e che hanno come ospite intermedio le chiocciole. Durante il loro ciclo vitale queste larve attaccano solitamente anatre, oche o altri uccelli, ma se nuotiamo in acque infette possono attaccare anche noi.

I sintomi comprendono delle pustole pruriginose diffuse, che cominciano a manifestarsi entro 48 ore da quando siamo entrati in contatto con i parassiti. Generalmente il problema si risolve da solo entro un paio di settimane, che però certamente non saranno piacevoli.

