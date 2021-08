Settembre è un mese di ripartenza e per molti questo significa il ritorno alla vita di tutti i giorni. Questo è il mese che vede la fine della stagione estiva e che accoglie l’autunno. Se ci prendiamo cura di un orto ci sono molte attività che non possiamo trascurare nel mese di settembre. A questo proposito, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno.

Oggi la Redazione vuole spiegare che a settembre dobbiamo assolutamente fare queste 4 cose per essere pieni d’energia in autunno.

Dopo le vacanze estive torniamo alla solita routine ed è importante farlo al meglio godendoci tutto ciò che questo periodo ci offre. Le vacanze servono a darci la carica per affrontare il rientro a lavoro e l’arrivo della stagione fredda. È importante non trascurare alcuni aspetti che ci permetteranno di vivere un autunno al top.

A settembre dobbiamo assolutamente fare queste 4 cose per essere pieni d’energia in autunno

Molti di noi durante le vacanze estive si lasciano andare concedendosi cibi nuovi, tipici dei luoghi in cui ci troviamo e sicuramente non previsti dalla nostra dieta.

Per questo motivo è importante concedersi pietanze e bevande detossinanti. A questo proposito, in un precedente articolo abbiamo suggerito 4 estratti di frutta e verdura da bere a colazione che migliorano la nostra salute.

Ricordiamoci che depurare l’organismo ci permette di attivare il metabolismo liberandolo dalle tossine in eccesso.

Cambiare look

Molte persone amano trascorrere le vacanze estive al mare. Teniamo presente che la salsedine presente nell’acqua di mare e il sole intenso possono danneggiare i nostri capelli.

Per questo motivo, settembre è il momento migliore per cambiare look e concedersi un taglio alla moda. Il taglio permetterà ai capelli di rigenerarsi. Inoltre, aiutiamo i nostri capelli aggiungendo alla nostra dieta qualche seme di lino. Gli omega 3 presenti nei semi di lino ridonano elasticità e forza alla struttura del capello.

Trovare il tempo per sé stessi

Approfittiamo delle energie ritrovate durante le vacanze per mantenere questa carica durante tutto l’autunno. Per farlo è importante ritagliarsi dei momenti da dedicare soltanto a noi stessi. Possiamo farlo in diversi modi. Ad esempio, ritagliamoci almeno 30 minuti al giorno per fare una camminata all’aria aperta, per leggere un libro o per fare delle attività che amiamo.

Meditare

Per alcuni è un’abitudine consolidata. Per altri meditare può essere un’esperienza tutta nuova e da scoprire. La meditazione ci permette di tenere lontano lo stress di ogni giorno e la negatività.

Iniziamo con esercizi semplici di respirazione. Per farlo, sediamoci tenendo la schiena ben eretta. Chiudiamo gli occhi e concentriamoci sul respiro inspirando ed espirando profondamente.

Percepiamo il corpo intero nel suo insieme e visualizziamo una bolla che ci circonda. Lasciamo fuori dalla bolla tutto lo stress, la negatività e i problemi di ogni giorno. Questa tecnica di rilassamento praticata ogni giorno ci permetterà di prevenire e combattere l’ansia favorendo il benessere del corpo e della mente.