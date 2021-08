Di certo quando andiamo al supermercato non compriamo i cibi solamente in base a quali vantaggi apportano alla nostra salute. D’altronde sono tanti i fattori che entrano in gioco e condizionano le nostre scelte tra gli scaffali. In primis il gusto, ma anche prezzo e qualità hanno ovviamente una grande importanza.

Proprio per questo capita spesso di rendersi conto, magari dopo tanto tempo, di avere in casa alimenti “speciali”. Ovvero cibi che, oltre a presentare un sapore a noi gradito, nascondono anche altre caratteristiche. Le quali, a volte, si rivelano davvero straordinarie.

Piccole ma grandiose

Se infatti quasi tutti conoscono i benefici in termini di salute di frutta e verdura, non sono altrettante le persone a sapere i vantaggi di consumare spezie. Difatti, quelle che molti di noi vedono solo come condimento, sono in realtà delle grandiose alleate per la salute del nostro organismo.

Sebbene piccole in dimensioni mostrano infatti incredibili capacità. Non conoscerle si rivela dunque un vero peccato, nonché un dispetto che facciamo al nostro corpo. Il quale potrebbe trovare incredibilmente vantaggiosa l’aggiunta di queste spezie alla nostra dieta quotidiana.

In molti non la usano ma questa spezia è utilissima contro infezioni e alitosi

Come abbiamo detto sono diverse le spezie a presentare proprietà benefiche. Del resto, non è un caso se questa non è la prima volta che ce ne occupiamo. Non molto tempo fa, infatti, abbiamo visto i motivi per cui tanti apprezzano la curcuma anche se pochissimi ne conoscono i benefici di combinarla con quest’altra spezia.

Oggi, invece, vogliamo svelare in particolare due proprietà di un ingrediente che è anche molto versatile. Vediamo infatti perché in molti non la usano ma questa spezia è utilissima contro infezioni e alitosi. Ci riferiamo alla buonissima cannella.

Non sono tanti a saperlo, ma questa spezia dal sapore forte e super saporito conserva due proprietà importantissime. Ovvero, quella antinfiammatoria e quella antimicrobica. Così come spiegato anche sul sito dell’ISS, infatti, questo alimento si rivela in grado di contrastare diverse infezioni, nonché di prevenirle.

Inoltre, sempre per la funzione microbica, si rivela un ottimo alleato anche contro un disturbo comune quale l’alitosi. Come sempre, il suggerimento che ci sentiamo di dare, prima di prendere qualsiasi decisione in campo alimentare, è quello di rivolgersi al proprio medico. Solo a quel punto, con il suo benestare, potremo pensare di aggiungere qui e là qualche grammo di questo ingrediente.