Il nostro organismo, per rimanere in salute, necessita di una serie di nutrienti fondamentali. L’assunzione di questi elementi sostengono il nostro corpo e il suo corretto funzionamento.

Ad esempio, sappiamo che le vitamine sono indispensabili per il nostro benessere. La vitamina A potrebbe proteggere la vista, la vitamina C rafforzare le difese immunitarie e la vitamina B svolgerebbe un ruolo fondamentale nel metabolismo.

L’eccesso o la carenza di queste sostanze potrebbe portare a conseguenze negative per la nostra salute. Infatti, strana debolezza e improvvisi mal di testa potrebbero dipendere dall’eccesso di questa vitamina indispensabile.

L’importanza dei minerali

Non solo le vitamine, ma anche i sali minerali svolgono un ruolo importantissimo per il nostro benessere. Parliamo di sostanze inorganiche che normalmente assumiamo tramite l’alimentazione e l’acqua. Ecco perché assumere dei cibi salutari e sani è l’arma migliore per rimanere in salute.

Alcuni sali minerali potrebbero essere fondamentali per il buon funzionamento degli organi, altri invece, come il calcio, rafforzerebbero ossa e denti.

Un minerale molto importante per la nostra salute è il potassio. È definito un macroelemento perché è presente, nel nostro organismo, in quantità elevate.

La sua funzione sarebbe principalmente quella di agevolare la contrazione muscolare (incluso il muscolo cardiaco), mantenere una pressione costante, ridurre il rischio di calcoli renali, ecc.

Insomma, un vero e proprio elemento fondamentale per il nostro organismo.

Attenzione, perché poca concentrazione e dolori muscolari potrebbero dipendere dalla mancanza di questo minerale importante per la salute

Proprio come succede con le vitamine, anche la carenza di potassio provocherebbe alcuni problemi. Infatti, attenzione perché poca concentrazione e dolori muscolari potrebbero dipendere dalla mancanza di questo minerale importante per la salute.

La carenza di potassio potrebbe provocare molti disturbi. Ad esempio, un’eccessiva stanchezza fisica e mentale, crampi e debolezza muscolare. Non sottovalutiamo altri segnali quali: nausea, sonnolenza, stati di confusione e problemi al battito cardiaco.

Le linee guida indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità suggeriscono di consumare giornalmente circa 3,5 grammi di potassio. Naturalmente rivolgiamoci sempre al medico di fiducia per ulteriori informazioni e consigliamo, come sempre, di non prendere mai iniziative personali.

Possiamo trovare questo minerale principalmente negli alimenti di origine vegetale: banane, avocado, kiwi, spinaci, carciofi, legumi secchi, indivia, finocchi, ecc.

Facciamo attenzione ai metodi di cottura, perché il potassio si disperde facilmente in acqua. Prediligiamo, quindi, una cottura a vapore. Oppure utilizziamo una pentola a pressione che riduce notevolmente i tempi di preparazione.

