Il nostro organismo per funzionare correttamente ha bisogno di una serie di nutrenti indispensabili. Queste sostanze sono contenute negli alimenti che ogni giorno portiamo in tavola e che forniscono al nostro corpo energia. Ma regolano anche, le principali funzioni vitali e rafforzano i meccanismi di difesa.

In particolare, le vitamine sono molecole indispensabili per il nostro organismo perché, rafforzano le difese immunitarie, contrastano i radicali liberi, agiscono sui fattori di crescita proteggendo le ossa e riducendo il rischio di osteoporosi. Ma non solo, favoriscono anche il metabolismo e sostengono muscoli e organi.

Quando le vitamine sono insufficienti, il nostro corpo ci manda dei chiari segnali. Ad esempio, il formicolio di mani e piedi potrebbe dipendere dalla mancanza di questa vitamina.

La vitamina che ci aiuta in inverno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una vitamina in particolare. Forse la più conosciuta, e che proprio durante i mesi invernali aiuterebbe il nostro corpo a combattere virus e batteri. Parliamo della vitamina C, una sostanza idrosolubile che deve essere necessariamente assunta in modo regolare attraverso l’alimentazione.

Questa sostanza sarebbe un potente antiossidante, in grado di rafforzare le difese immunitarie e difendere il nostro organismo dai radicali liberi.

Secondo i dati dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, riportati dall’Istituto Superiore di Sanità, il fabbisogno giornaliero di vitamina C dipenderebbe dall’età e dalle caratteristiche personali. Ad esempio, dall’età di 15 anni e più, la dose consigliata sarebbe quella di 105 mg per i maschi e 85 mg per le donne. In gravidanza, invece, se ne dovrebbero assumere 100 mg.

Strana debolezza e improvvisi mal di testa potrebbero dipendere dall’eccesso di questa vitamina indispensabile

Il nostro corpo riceve la vitamina C dall’alimentazione e assumendo degli integratori. I cibi che contengono questo nutriente fondamentale sono ad esempio arance e agrumi, peperoni, kiwi, fragole, spinaci, pomodori ecc. Una dieta povera di vitamina C potrebbe provocare perdita di peso, dolori muscolari, ecc. Nei casi più gravi anche, anemia, inappetenza, sanguinamento delle gengive, ecc.

Facciamo attenzione perché una strana debolezza e improvvisi mal di testa potrebbero dipendere dall’eccesso di questa vitamina indispensabile. Ma non solo, si potrebbero anche presentare sintomi come sonnolenza, arrossamento della pelle, nausea vomito, bruciori di stomaco, crampi allo stomaco ecc.

Infatti assumere dosi elevate di vitamina C, tramite integratori, potrebbe provocare degli effetti indesiderati anche molto fastidiosi.

Ricordiamo sempre di rivolgersi al medico di fiducia per qualsiasi chiarimento e mai agire da soli.