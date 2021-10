Il mese di ottobre sta ormai entrando nel vivo e porta con sé tanti cambiamenti. Le temperature si abbassano, piove più spesso e ormai tutti siamo tornati alla routine lavorativa abituale. L’estate è ormai lontana.

In un mese così grigio, oltre a stare a casa sotto le coperte, vorremmo anche capire la direzione da prendere. Vorremmo sapere cosa ci aspetta, per poter affrontare il mese a testa alta. Per fortuna, l’oroscopo ci può dare qualche utile indicazione per capire se ci aspettano gioie o dolori. Alcuni segni saranno fortunati e otterranno probabilmente soldi e felicità. Altri, invece, si devono preparare ad affrontare un periodo difficile

Oggi approfondiamo un segno che per fortuna riuscirà a trovare un bell’equilibrio. Tantissima pace e serenità in arrivo per questo fortunato segno zodiacale ad ottobre, andiamo a scoprire di quale segno si tratta.

Il segno che sorriderà

Il Toro sarà baciato dalla fortuna durante questo mese. Ottobre inizierà con un grande momento di armonia per questo segno. Esso, infatti, avrà tempo per dedicarsi a sé stesso e riuscirà a svolgere tanti compiti che rimandava da troppo tempo. Una volta portate a termine queste incombenze, il Toro si sentirà libero e sollevato come non si sentiva da tempo.

Grazie a questo momento di pace, il Toro riuscirà a rimettersi in contatto con persone che non sentiva da tempo. Durante gli scorsi mesi questo segno era stato troppo impegnato e non era più riuscito a organizzare quel caffè con gli amici che non vedeva da un bel po’.

Ora, però, il tempo c’è e quindi è arrivato il momento di contattare di nuovo gli amici di una vita e tornare a frequentarli più assiduamente. Questi rinnovati rapporti d’amicizia porteranno molta felicità al Toro.

Il Toro non sarà solo fortunato nei rapporti interpersonali, ma riuscirà anche a ritagliarsi più tempo per coltivare le sue passioni. Riuscirà infatti ad organizzarsi nella maniera giusta, così da ottenere un miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro.

Ottobre sarà, quindi, il mese giusto per dedicarsi alle proprie passioni, dopo tanti mesi tra impegni importanti che non permettevano di prendersi un attimo di pausa. Queste passioni ritrovate porteranno grandi soddisfazioni al Toro, che riuscirà finalmente ad esprimere sé stesso pienamente.

Non dovrà più sacrificare ciò che ama per il lavoro o per i suoi doveri, ma potrà coltivare ciò che ama davvero. Riuscirà, quindi, a ritrovare una parte di sé più creativa, che aveva soffocato per troppo tempo ma che ora tornerà a vivere.